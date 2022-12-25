ديل بوسكي: ميسي الأفضل على الإطلاق

دوليه

قال فيسنتي ديل بوسكي، المدرب الأسبق لمنتخب إسبانيا، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان «أفضل لاعب» شاهده على أرض الملعب بسبب انتظامه وجودته، مشيرا إلى أنه «قدم عدة مواسم رائعة وقاد فريقه دائما إلى الأمام». وكال ديل بوسكي، الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ72، في برنامج إذاعي، المديح إلى ميسي، الذي تألق في برشلونة وانتقل لاحقا إلى صفوف باريس سان جرمان، مؤكدا أنه «أفضل لاعب على الاطلاق»، ما يأتي بعد أن توج بطلا للعالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال «قطر 2022». وحول المنتخب الإسباني، قال المدير الفني المخضرم إن المدرب الجديد للمنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي «لديه معرفة وعلاقات جيدة للغاية مع الجميع». وتابع: «لدينا جيل جيد من اللاعبين.. يجب أن تأخذ الأفضل: سواء كانوا صغارا أو أكبر سنا». وعندما سئل عن المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي وعدم استمراره في «لا روخا» بعد مونديال قطر، أوضح ديل بوسكي أن «بلوغ المركز الأول في نهائيات كأس العالم أمر صعب للغاية». وكان الاتحاد الإسباني قد قرر في 8 ديسمبر ، إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، بعد نهاية عقده مع نهاية مشوار «لا روخا» في مونديال، والذي انتهى عند الدور ثمن النهائي. وقرر الاتحاد الإسباني إطلاق «مشروع جديد» بدون إنريكي بهدف «مواصلة التطور الذي حدث في السنوات الأخيرة».