نابولي طلب التعاقد مع أوناحي

دوليه

قدم نابولي الإيطالي عرضه الأول لآنجيه الفرنسي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، بحسب تقرير صحافي. وقدم أوناحي (22 عامًا) مستويات رائعة في مونديال 2022، حيث كان أحد أفراد كتيبة أسود الأطلس، التي حققت الإنجاز التاريخي باحتلال المركز الرابع. ووفقًا لجيانلوكا دي مارزيو، الصحافي الشهير في شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»، فإن أوناحي يعتبر أن اللعب في إيطاليا خلال هذه المرحلة، وتحديدًا في نابولي، سيطور مستواه بشكل كبير. وأضاف دي مارزيو أن البارتينوبي قدم عرضًا أوليًا بالفعل لضم أوناحي، مقابل 25 مليون يورو. لكنه أشار إلى أن نابولي لا يحتاج أوناحي، في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة لاعبي الوسط في الفريق، إلا أن النادي الجنوبي يعتبره إضافة قوية للمستقبل. ويمنح هذا الأمر ميزة لنابولي في السباق على ضم نجم المغرب، لأنه سيتركه على سبيل الإعارة لآنجيه حتى نهاية الموسم الحالي، في حال إتمام الصفقة هذا الشتاء.

