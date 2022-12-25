مستقبل أسينسيو وسيبايوس مجهول

دوليه

لم يستقر ريال مدريد حتى الآن، على مستقبل ثنائي الفريق، ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، بحسب تقرير صحافي إسباني. وينتهي تعاقد الثنائي في سانتياغو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مستقبل الثنائي أسينسيو وسيبايوس، لم يتم حسمه في ريال مدريد، حتى هذه اللحظة. وأضافت الصحيفة، أن مستوى الثنائي طيلة المواسم الماضية لم يكن سيئا، لكنه لم يلبِ طموحات جماهير الميرنغي. في الوقت ذاته، يشترط كلا اللاعبين الحصول على دور أكثر أهمية في ريال مدريد، حيث ابتعدا عن التشكيل الأساسي للفريق، ولكن ذلك سيكون صعبًا، نظرًا لتألق زملائهما.

وترددت أنباء قوية حول رغبة ريال مدريد، في تجديد عقد أسينسيو بنفس شروط عقده الحالي، لكن عرض الميرنغي قوبل بالرفض.

