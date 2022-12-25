بيدري: أتمنى بقاء بوسكيتس

دوليه

أكد الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، أنه وزميله غافي يفتقران للكثير من العمل، للوصول لمستوى أسطورتي البلوغرانا تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا. وقال بيدري، عقب تتويجه بجائزة «كوبالا» التي تمنحها شبكة «راديو كتالونيا» الإسبانية: «أنا وغافي ما زال أمامنا الكثير لنصل إلى مستوى تشافي وإنييستا». وبشأن ما يتردد حول إمكانية رحيل قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس، بعد نهاية الموسم الجاري، قال: «أتمنى أن يستمر، فهو لاعب مهم للغاية.. بالنسبة لي، بوسكيتس لاعب لا غنى عنه.. أحب اللعب معه، وعندما يغيب نتأثر بذلك على أرض الملعب.. آمل أن يبقى لأطول فترة ممكنة». وبخصوص اللاعب الأنسب لتعويض رحيل بوسكيتس إن حدث، أجاب الدولي الإسباني: «قد يكون فرينكي (دي يونغ) بديلًا جيدًا له.. لعب في هذا المركز مع منتخب بلاده (هولندا)، وأدى بشكل جيد». وعما إذا كان قد هنأ ليونيل ميسي، نجم البارسا السابق، بلقب المونديال، قال: «هاتفه قد ينفجر في أي لحظة الآن، لهذا السبب لم أهنئه بعد، لأنه لن يتمكن من رؤية الرسالة.. سأنتظر بضعة أيام وأرسلها حتى يراها».

