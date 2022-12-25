ساليرنيتانا تعاقد مع أوتشوا

دوليه

أعلن نادي ساليرنيتانا صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي أول من امس تعاقده مع حارس مرمى المنتخب المكسيكي غييرمو أوتشوا (37 عاما) حتى نهاية الموسم الحالي. وقال النادي على موقعه على الإنترنت إن ساليرنيتانا «توصل إلى اتفاق مع حارس المرمى المولود عام 1985 غييرمو أوتشوا. ووقع اللاعب عقدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2023 مع إمكانية التمديد وسيرتدي القميص رقم 13». وكان أوتشوا أحد نجوم منتخب بلاده في مونديال قطر الذي كان الخامس في مسيرته الاحترافية. وبدأ أوتشوا الملقب بـ «ميمو» مسيرته الاحترافية في المكسيك، قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أجاكسيو الفرنسي حيث لعب لمدة ثلاثة مواسم.

