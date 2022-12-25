ألونسو باقٍ في برشلونة

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني عن موقف برشلونة من تجديد عقد مدافعه ماركوس ألونسو. وينتهي تعاقد ألونسو (32 عاما) بنهاية الموسم الجاري، بعد أن وقع عقدا لموسم واحد فقط في صفقة انتقال حر الصيف الماضي. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ألونسو سيواصل اللعب في برشلونة الموسم المقبل، بعد أن تكيف بشكل مثالي في كامب نو، وأصبح واحدا من رجال تشافي. وأضافت الصحيفة، أن المحادثات بين برشلونة وفالي رمضان، وكيل ألونسو، تسير بشكل جيد، ولا يتبقى سوى الاتفاق على بعض التفاصيل، والتي من بينها أن تكون مدة العقد الجديد لموسمين.

