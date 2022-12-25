دياز يغيب عن سيتي

دوليه

تعرض مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، إلى ضربة قوية في فترة مهمة للغاية من الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل»، فإن البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، سيغيب لمدة شهر على الأقل، بسبب الإصابة. وأصيب دياز على مستوى الفخذ، أثناء فترة تواجده مع منتخب البرتغال في المونديال. وأضافت الصحيفة «دياز أصيب في مباراة ثمن النهائي أمام سويسرا، لكن الجهاز الفني للبرتغال أشركه في لقاء ربع النهائي أمام المغرب». ويتطلع دياز، للعودة إلى الملاعب في فبراير المقبل. ويغيب دياز عن مواجهتي مان يونايتد، وتشيلسي في الدوري الإنكليزي، كما يغيب عن لقاء «البلوز» في كأس الاتحاد الإنكليزي، ومباراة ساوثهامبتون بكأس الرابطة. وظهر جون ستونز وإيمريك لابورت وناثان آكي ومانويل أكانغي في الفوز 3-2 على ليفربول، لكنهم لا يتمتعون بمزايا القوة والسرعة والقيادة التي يجلبها دياز لدفاع المان سيتي.