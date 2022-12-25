48500 دولار غرامة آسيوية على العربي والكويت

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معاقبة النادي العربي ماليا وإداريا بسبب انتهاك لوائح المسابقات والانضباط في مباراة الفريق ضد السيب العماني على ستاد نادي الكويت ضمن الدور نصف النهائي لفرق منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي يوم 5 سبتمبر الماضي، كما طالت العقوبات المالية نادي الكويت بسبب سلوك بعض لاعبيه في مباراة الأبيض وجبلة السوري في دور المجموعات من كأس الاتحاد التي اقيمت يوم 24 مايو الماضي وبلغت مجموع الغرامات المالية على الناديين 48500 دولار.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي مجموعة من القرارات في الحالات المقدمة لها ومن بينها احداث مباراة العربي والسيب حيث قررت تغريم 10000 دولار أميركي لدخول عدد من المشجعين أرض الملعب ما يعد مخالفة للمادة 65.1 من قانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، و3000 دولار لمخالفة المادة 35 من لوائح معدات الاتحاد الآسيوي في مكان التدريب الرسمي للفريق يوم 4 سبتمبر اذ ارتدى اللاعبون زيا يحمل إعلانات لرعاة النادي مع وقف التنفيذ على 2250 دولارا من الغرامة لمدة سنتين في حال عدم تكرار المخالفة و 5000 دولار بسبب القاء لاعب غير معروف زجاجة ماء على فريق الخصم ما يعد سلوكا غير رياضي.

وقررت اللجنة ايقاف الحارس سليمان عبد الغفور 3 مباريات وتغريمه 1000 دولار (750 مع وقف التنفيذ) لسلوكه العنيف، وتغريم اللاعب سلطان العنزي 2000 دولار وايقافه 3 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي الذي يسيء لسمعة اللعبة وايقاع نفس العقوبة على سلمان العوضي، وأمرت اللجنة رئيس جهاز الكرة بالعربي علي مندني دفع غرامة قدرها 3000 دولار و إيقافه 3 مباريات لخرقه المادة 50.1 من قانون الانضباط والأخلاق، وحذرت اللجنة النادي العربي من أن تكرار المخالفات يعني تطبيق عقوبات أشد.

وبسبب المباراة ذاتها، اوقعت اللجنة غرامة مالية على نادي السيب 1500 دولار بسبب سوء السلوك ومخالفة قواعد ولوائح المسابقة مع وقف تنفيذ على مبلغ 1125 دولاراً لمدة سنتين.

وأضافت لجنة الانضباط عقوبات جديدة على نادي الكويت بسبب الاحداث التي اعقبت مباراة الفريق ضد جبلة، فقد قررت تغريمه 5000 دولار أميركي لمخالفتها المادة 65.1 من قانون الانضباط والأخلاق لالقاء مشجع زجاجة ماء تجاه الفريق المنافس مع تعليق 3750 دولارا من الغرامة لمدة سنتين.

كما غرمت اللاعبين جاي ديمبلي 5000 دولار وفيصل زايد 5000 دولار وابراهيم كميل 7500 دولار بسبب سلوك غير رياضي يسيء لسمعة اللعبة، فيما تقرر تغريم نادي جبلة 5000 دولار لمخالفة المادة 65.1 من قانون الانضباط والأخلاق وتعليق 3750 دولارا لسنتين. وطالت العقوبات ايضا لاعب ازرق الشباب سعد العجمي وغرمته 5000 دولار بسبب القاء واقي الساق وزجاجة ماء تجاه مسؤولي المباراة بعد طرده من حكم مباراة الكويت والهند ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب يوم 18 اكتوبر ما يعد سوء سلوك وانتهاك للمادة 50.1 من قانون الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي.

