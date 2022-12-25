الأزرق دخل معسكراً مغلقاً في «كراون بلازا»

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دخل الأزرق أمس معسكراً مغلقاً في فندق كراون بلازا على أن تستمر التدريبات اليومية على الملعب الفرعي لستاد جابر حتى يوم الأربعاء، فيما يغادر وفد المنتخب صباح الخميس المقبل إلى البصرة لمواجهة نظيره العراقي في مباراة ودية على ملعب الميناء الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وانطلقت تدريبات الأزرق مساء أول من أمس الجمعة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بيتنو وبمشاركة جميع اللاعبين المستدعين إلى القائمة باستثناء عبدالعزيز وادي الذي يواصل مرحلة التأهيل بعد عودته من رحلة العلاج في القاهرة.

وقال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى أن وفد الأزرق سيواجه نظيره العراقي في المباراة الودية يوم الجمعة ويعود السبت إلى البلاد لمواصلة التدريبات، على أن يغادر مرة أخرى إلى البصرة يوم 4 يناير المقبل استعداداً لمواجهة قطر يوم 7 من الشهر نفسه في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي البحرين والإمارات.

ولفت إلى أن الجهاز الفني سيستبعد 3 لاعبين قبل المغادرة إلى البصرة، وذلك لتقليص القائمة إلى 23 لاعباً، موضحاً أن مسألة استمرار اللاعب عبدالعزيز الوادي من عدمها مرتبطة بقرار الجهاز الطبي ومدى قدرة اللاعب على التعافي قبل انطلاق البطولة.

وعن استبعاد النجم بدر المطوع، قال الموسى: «بدر نجم كبير وشهادتي فيه مجروحة، لكن المدرب ارتأى منح الفرصة إلى اللاعبين الصغار في الناحية الهجومية، وهم قادرون على صناعة الفارق». وأضاف: «الكل يعرف أن الهدف هو بناء منتخب، لكن في أي رياضة تنافسية دائماً اللاعبون على قدر المسؤولية وعلى قدر الثقة»، متمنياً أن تكون الاخفاقات في الفترة السابقة دافعاً لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

