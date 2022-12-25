مسؤولية من؟ وزير التربية أم وزير الإعلام؟

محلية

صدر قرار تعديل بشأن انشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والجامعي مؤخرا والذي عدل فيه وزير الاعلام (الذي اصدر القرار) بتشكيل مجلس ادارة الاتحاد.... إلخ. ما يؤسفنا في هذا الموضوع هو اصرار الحكومة ممثلة بوزرائها باتباع نظم جديدة لا تتوافق مع النظم العالمية في مجالي الرياضة المدرسية ورياضة الجامعات؟ وهذا الموضوع اثرته سابقا عند تشكيل الاتحاد اعتقد في مايو 2021 حيث وضحت للمسؤولين بأن الرياضة المدرسية تختلف عن الرياضة الجامعية وان هناك اتحادين دوليين لكل منهما وهما ليس بالكيان الواحد؟ واثبت ذلك لهم بمسودات من الانترنت والصفحات الالكترونية لهذين الاتحادين الدوليين أرسلتها إلى المختصين انذاك كمدير الهيئة السابق حمود فليطح والاخ فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الذي كلمته شفويا، فقال راح يكلم الوزير، ولكن لم اسمع اي شيء بخصوص تعديل هذا الخطأ التنظيمي وكأن الكويت هي التي تدير هاتين الرياضتين بالعالم... مع العلم بأن الكويت عضو في الاتحاد المدرسي ولها ممثل فيها من وزارة التربية وايضا الكويت عضو باتحاد الجامعات يمثلنا فيها جامعة الكويت. (قصة مؤلمة عندما تعلم بأنك تسير عكس السير وتقول بأنك تسير بطريقة صحيحة).

الأمر الآخر الذي يجب ان يعلمه الجميع ان مسؤولية هاتين الرياضتين (المدرسية والجامعات) هي من صميم مسؤوليات وزير التربية والتعليم العالي حالها حال جمعية الكشافة الكويتية (بالمنطق أليس كذلك؟) فلماذا يصدر وزير الاعلام والشباب هذا القرار وليس وزير التربية حسب ماهو معمول به بكل الدول الاعضاء بالاتحادين المدرسي والجامعي؟ فلماذا لم يضم وزير الاعلام والشباب ايضا الاتحاد العسكري الرياضي واتحاد الشرطة الرياضي لمسؤولياته الرياضية؟ علامة استفهام كبيرة اوجهها للاخ وزير الاعلام والشباب ممثل الحكومة بمجلس الوزراء في مدى التزامنا بالنظم العالمية؟ فكما قلت لك سابقا بأن مستشاريك يحتاجون الى مستشارين؟ فأرجو من الوزير بتحويل هذا الامر الى اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرا لابداء الرأي فيما قدمته لك من معلومات... ومنا الى رئيس الحكومة للنظر بهذا الموضوع لائحيا وقانونيا....

والله من وراء القصد.

