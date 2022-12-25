وزير الرياضة العراقي: تسهيلات كبيرة لجمهور «خليجي 25»

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ذكر وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع أن بلاده أكملت استعداداتها لاحتضان بطولة «خليجي 25»، مؤكدا أنها وضعت «تسهيلات كبيرة» لدخول الجماهير الخليجية إلى العراق.وقال المبرقع الذي يرأس كذلك اللجنة العراقية العليا المشرفة على البطولة في لقاء مع قناة «العراقية» الفضائية الرسمية إن وزارة الشباب والرياضة العراقية اجتازت الكثير من العقبات المتعلقة بضيق الوقت وهي مستعدة الآن لاحتضان البطولة وملتزمة بتأمين البيئة المناسبة لاتحاد الكرة العراقي لتنظيم البطولة بالتعاون مع اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم. وأشار إلى أن حكومة بلاده قدمت «تسهيلات كبيرة» لدخول مواطني دول مجلس التعاون واليمن إلى العراق بما في ذلك إلغاء تأشيرة الدخول والرسوم «إذ لن يحتاج القادم إلى البلاد سوى ختم جوازه في المنفذ الحدودي والدخول مباشرة دون أي إجراءات أخرى».وأضاف المبرقع أن «الأخوة في دول الخليج متفاعلون جدا مع البطولة ولا يوجد بينهم متردد وأنهم تواقون لعودة العراق ولحضور البطولة في البصرة تلك المدينة التي تشكل قيمة جميلة لديهم وارتبطت بتراث وثقافة شعوبهم». وبخصوص التنقل إلى الملاعب المخصصة للبطولة في البصرة أوضح الوزير المبرقع أن جهودا كبيرة بذلت من المؤسسات الساندة في مديرية المرور والحكومة المحلية في البصرة والجهات الأمنية لتذليل العقبات «إذ رسمت خطوط التنقل لتكون بشكل انسيابي وسلس».ولفت إلى أن حفل افتتاح البطولة سيشكل «لوحة جميلة تليق باسم العراق وتاريخه وأصالته».كما أشار إلى أن بلاده وجهت الدعوات الرسمية لحضور البطولة بما في ذلك دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو وكبار الشخصيات الرسمية في الدول المشاركة، فيما تكفل الاتحاد العراقي بتوجيه الدعوات للشخصيات الرياضية.

