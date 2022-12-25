«سلة الكويت» هزم اليرموك بفارق 81 نقطة

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تغلب الكويت بسهولة على اليرموك بفارق قياسي وصل إلى 81 نقطة 150-69 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التمهيدي لكرة السلة. وتعتبر هذه النتيجة التي سجلها الابيض هي الكبرى بين نتائج الموسم الحالي. ويعكس هذا الفارق الهائل في التسجيل مدى الفوارق الكبيرة بين مستويات الفرق الأمر الذي يعتبراً سلبياً بالنسبة لبطولة الدوري كون اليرموك يعد من الأندية التي تمتلك فريقا جيداً وعليه أن يراجع السبب وراء هذه النتيجة القياسية.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

ورفع الكويت رصيده الى 16 نقطة متساوياً مع كاظمة بالرصيد ذاته يليهما القادسية نقطة 14، ثم الجهراء 13 نقطة، يليه العربي 12 نقطة، ثم القرين والصليبخات 10 نقاط لكل منهما، ثم الشباب والنصر واليرموك 9 نقاط واخيراً التضامن 8 نقاط. وجاءت مباراة الكويت مع اليرموك من طرف واحد سيطر عليها الابيض منذ بدايته حيث أنهى الربع الأول لمصلحته 36-14، وواصل الكويت أداءه المميز في الربع الثاني عبر تألق سهو السهو في التحرك والتسجيل الى جانب متابعة عمران عنبر أسفل السلة وتألق الاميركين لالان وماركوس في التسجيل وسط محاولات خجولة للاعبي اليرموك لينتهي الربع الثاني بتقدم الكويت 68-31، ولم يكن الربع الثالث مختلفاً عن سابقيه بعد مواصلة الابيض سيطرته على اللقاء لينهي الربع الثالث بتقدمه 106-55، وترجم الكويت افضليته في النهاية ليخرج فائزاً بنتيجة 150-69.

هذا وتنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من الدوري التمهيدي اذ يلتقي الصليبخات مع القرين في 05:15 على صالة الاتحاد تليها مواجهة النصر والشباب على الصالة ذاتها.

وتعتبر مواجهة القرين والصليبخات مفصلية في مشوارهما إذ ان الفائز سيقترب كثيراً من التأهل للدور الثاني فيما ان الخاسر سينتظر حتى الجولات المقبلة لتحديد مصيره.

