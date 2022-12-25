ربع نهائي «النخبة العربية للتنس» اليوم

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اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس مواجهات الفردي بدور المجموعات لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، التي تقام على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، حيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تبدأ مواجهات دور الـ 8 لفردي الرجال مساء اليوم، فيما تختتم البطولة بعد غد الثلاثاء، بإقامة المباراة النهائية للفردي، ومباراة تحديد المركز الثالث.

وفي منافسات الزوجي، تأهل وليد أهودا وياسين الدليمي (المغرب)، وعبدالله شلباية وموسى القطب (الاردن)، ومحمد عزيز دقاز وإسكندر المنصوري (تونس)، وكريم مأمون ومحمد صفوت (مصر) إلى الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية للزوجي يوم غد الإثنين.

وشهدت مواجهات اليوم الرابع لفئة الفردي إثارة وندية بين أفضل المصنفين العرب في البطولة، وتمكن اللاعبان الكويتيان علي الشطي وبدر العبدالله من تحقيق فوزين مهمين، حيث فاز الشطي على السوري يعقوب مخزومة بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6)، و(6-1)، و(6-4)، فيما تغلب العبدالله على نظيره السعودي عمار الحقباني بسهولة 6-0، و6-0.

وخسر الكويتي عيسى قبازرد امام التونسي محمد الواقع ضمن المجموعة الثالثة 5-7، و3-6، كما خسر الكويتي يعقوب محمد امام الأردني عبدالله شلباية 1-6، و2-6، فيما تغلب حسان ابراهيم على نظيره سعود الحقباني 6-0، و6-0.

وفي المجموعة الأولى تغلب ياسين الدليمي على محمد العوضي 6-0، و6-0، وتجاوز أسكندر المنصوري نظيره البحريني فارس عبدالكريم بمجموعتين دون رد، وبنتيجة (6-0) لكليهما.

وأسفرت مواجهات المجموعة الثانية عن فوز محمد صفوت على موسى القطب 7-5، و6-2، وبنجامين حسن على توفيق سهتالي 6-3، و6-0، فميا تغلب عزيز دقاز على ريان ديلان 6-3، و6-2، وكريم مأمون على وليد اهودا 6-2، و6-3، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

من جانبه، ذكر الحكم العام للبطولة الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام أن مباريات اليوم الرابع أقيمت على الصالة المغطاة بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وذلك نظرا لهطول الأمطار، مما تسبب معه بصعوبة إقامة المباريات على الملاعب المفتوحة، وقال: «يعد مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس مثاليا لإقامة البطولات الدولية، لأسباب عدة منها توفر عدد كاف من الملاعب المغطاة لاستخدامها متى ما استدعت الحاجة لذلك، وهو ما تم بالفعل بسبب هطول الأمطار، وهي ملاعب معتمدة دوليا وفق المعايير الفنية»، لافتا إلى أن الجميع تفهم الإجراء الفني، خاصة وأن الاتحاد الكويتي للتنس منح اللاعبين الوقت الكافي للتدرب على الملاعب في الصالة المغطاة.

وأشار عبدالسلام إلى أن منافسات بطولة النخبة العربية الثانية للتنس تسير وفق البرنامج الرسمي المعلن مسبقا، مضيفا : « لم تشهد البطولة أي اعتراضات فنية، وجميع اللاعبين على دراية تامة بالقوانين الدولية المنظمة للعبة، ولا يوجد أي تأجيل أو تأخير في برنامج المباريات».

وأشاد عبدالسلام بأداء الحكام الكويتيين الذين أداروا مباريات البطولة بكل كفاءة واقتدار، إذ لم تشهد أي مواجهة اعتراضاً على قراراتهم، الأمر الذي يؤكد المستوى المتطور والاحترافي الذي وصل إليه هؤلاء الحكام.

