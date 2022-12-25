الاخيرة

غابت بعض القوانين مع وجود مجلس الأمة بسبب تدخل نوابه لحماية الخارجين عن القانون من أقربائهم واصدقائهم ومعارفهم لتكون مناداتهم بتطبيق القانون حسب الظروف وأهمية الأشخاص ليضعوا المسؤولين بمن فيهم السادة الوزراء أمام نيران غير صديقة بالمساءلة النيابية ونقل المسؤولين الإداريين من مكانهم وهو أمر يشجع على استمرار الفوضى التي نعيشها من سنوات مضت.

ولصد هذا الزحف النيابي الذي يحاول به السيطرة على بعض سلطات الحكومة أو التغلغل بها عن طريق ترهيب وزرائها بالاستجوابات غير الدستورية أو حتى الدستورية التي يريد من ورائها الحصول على المكاسب الخاصة بمختلف أنواعها لذلك أقترح كمواطن حل مجلس الأمة حلاً مؤقتاً (مع علمي بأن الشعب الكويتي يريده حلاً دائماً) لتقوم الحكومة بأداء دورها المناط بها وتطبيق قوانينها التي غابت لتفرض هيبتها وسيطرتها على المستهترين اينما كانوا مع وجود حكومة يتصف أعضاؤها بمخافة الله عز وجل والنزاهة وصحوة الضمير ولا يحبون الكويت فقط بل يعشقونها وهم كثر بإذن الله في هذا الوطن ليشعر الشعب الكويتي بهيبته التي يستمدها من هيبة بلاده لتختفي تلك المناظر المستفزة بالشارع وبالمؤسسات الحكومية من الوافدين ومن غير الكويتيين وهم يتطاولون على رجال الحكومة من مدنيين وعسكريين تلك المناظر التي تشعرنا بالذل والضعف والمهانة.

أما تفسير هذا الحلم كما وصلني هو الخيار ما بين وجود مجلس دون حزم وهيبة للحكومة أم حزم وهيبة حكومية بلا وجود مجلس ولكم الاختيار.

- حالة من الحالات -

من الملاحظات الموجودة والتي تكاد تكون ظاهرة مخفية عند بعض الأسر الكويتية هي اهتمام بعض أبنائها بالبعيدين عن اقربائهم وهو واقع تعيشه بعض الأسر ولا نعلم لماذا يغلب اهتمام أحد أفراد الأسرة بمعارفه وأصدقائه أكثر من اقربائه سواء في مراعاة شعورهم أو مساعدتهم أو الوقوف معهم في أصعب الظروف بينما إهماله واضح لأبناء عمومته ومن له صلة قرابة،

فهي حالة اجتماعية تحتاج إلى دراسة لعلاجها،

بل لعلاج هؤلاء الأشخاص الذين يسعون لكسب رضا البعيدين عن القريبين منهم سواء من كان بالسلطة أو خارجها.

- شهوة دعوة -

ليس من العادة ولا من الطبع أن أدعو على أحد ولكن محبة الكويت تجعل الاستثناء جائزاً لهذه الدعوة على اللي في بالي وأقول لهم: عسى الله لا يوفقكم ولا يربحكم ولا يكثر من أمثالكم ولا يعافيكم ويخيب مساعيكم يا من تريدون دمار الكويت بشكل مباشر أو غير مباشر أينما كنتم.

- قطر -

نجحت قطر نجاحاً منقطع النظير، نجحت بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف، نجحت قطر بتعليمات ومتابعة قائدها صاحب السمو الشيخ تميم حفظه الله ورجاله المخلصين،

نجحت قطر بإقامة أهم بطولة رياضية بالعالم لكرة القدم، نجحت قطر على صغر مساحتها وقلة عدد سكانها بهذا المهرجان والإبهار بلا مشاكل كما نجحت بنشر الإسلام والكرم وحسن الضيافة كعادتها،

نجحت قطر بتوفير كل ما يحتاجه الزائر وإراحته بالتنقل بين ملاعبها بكل سهولة ويسر.

ونجحت قطر ومعها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية، نجحت قطر بإنجاز جميع مبانيها وطرقها وجسورها وملاعبها بفترة قياسية لم يسبق لها مثيل،

نجحت قطر وباركت أرضها مملكة المغرب لتكون البلد العربي الوحيد الذي يحتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم، نجحت قطر وأتعبت من بعدها ومهما كررنا الشكر فلن نوفيها حقها منه.

ونجحت قطر بعدد أوراق الشجر وعدد حبات المطر ومن لا يعجبه هذا الكلام لعله من الغيظ ينفجر.