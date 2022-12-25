كيت ميدلتون: قداس الميلاد «مختلف جدا» بغياب الملكة

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حضر العاهل البريطاني الملك تشارلز اول قداس لعيد الميلاد بصفته الجديدة برفقة زوجته الملكة كاميلا وابنه الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأفراد آخرين من العائلة

وخلال القداس، أشادت كيت ميدلتون، بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث، مشيرة الى ان عيد الميلاد الأول للعائلة من دون الملكة سيكون مختلفاً جدّاً. وقالت كيت ان القداس مخصص لذكرى الملكة الراحلة و«كل الذين ليسوا معنا بعد الآن للأسف»، وقالت في بداية القداس «بينما سنشعر باختلاف كبير في عيد الميلاد هذا العام، لا يزال بوسعنا استرجاع الذكريات والتقاليد التي جمعتنا».

وتابعت كيت «كان عيد الميلاد قريباً من قلب الملكة، باعتباره الوقت الذي يجمع الناس معاً ويذكرنا بأهمية الإيمان والصداقة والعائلة، ولإظهار التعاطف والرحمة».