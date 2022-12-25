أفضل 10 أغذية للنساء

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«المرأة روح الحياة ونبضها وبهجة الكون»، كما يقول كونفوشيوس، لكن للمرأة تقلبات مزاجية حادة؛ بسبب تكوينها البيولوجي والسيكولوجي.

ولعل الطريقة المثلى لتتمكّن المرأة من القيام بواجباتها اليومية داخل وخارج المنزل هي التحكم بما تأكل وتشرب، فالغذاء سلاح فعال بيد النساء إذا ما أحسن استغلاله. لذا، فإن اختيار أفضل الأغذية أمر بالغ الأهمية لحماية المرأة من مجموعة متنوعة من المخاطر التي تهدد صحتها. هذه الأغذية يمكنها درء الأمراض، كالسكري وأمراض القلب وسرطان الثدي، ويمكنها أيضا تقوية العظام وجهاز المناعة، وحماية البشرة… وغيرها من الفوائد الصحية.

وفي مايلي أفضل الأطعمة والأغذية التي يمكن أن تتناولها المرأة يوميا، وفق ما ذكرت بعض المنصات والمواقع المتخصصة، مثل womenlines، HealthKart ،EatThis وeasy life review.

1 - الأسماك بأنواعها وخصوصا السردين والسلمون.

2 - البروكلي عدو الخلايا السرطانية.

3 - الثوم نجم مكافحة أمراض القلب.

4 - زيت الزيتون عدو الكوليسترول.

5 - التوت الأزرق يتحدى الشيخوخة.

6 - اللوز مكوّن أساسي لنظام غذائي صحي.

7 - الشمندر عصير السعادة.

8 - البطاطا الحلوة تمد النساء بالطاقة وتعزز المناعة وصحة القلب.

9 - الكزبرة لبشرة نضرة.

10 - العدس يساعد في خفض الكوليسترول والوقاية من مرض السكري وسرطان القولون.

