وكيل وزارة الدفاع افتتح مخيَّم صبحان الترفيهي

وطن النهار

برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، يرافقه عدد من الضباط القادة وأعضاء الهيئة الإدارية بوزارة الدفاع، أقيم حفل افتتاح مخيم وزارة الدفاع للموسم الربيعي الخامس عشر، في منطقة صبحان.

بدأ حفل الافتتاح بعرضة لفرقة الجيش للفنون الشعبية، بعدها قام وكيل وزارة الدفاع بجولة على المخيم الربيعي الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية والأنشطة الاجتماعية المختلفة. ووجه وكيل وزارة الدفاع كلمة شكر فيها للقائمين على المخيم على سرعة الانجاز في اعادة افتتاح المخيم بعد اغلاقه منذ جائحة كورونا، ودعاهم للاستمرار ببذل الجهد لإدامته وتوفير الراحة لرواده.

يذكر أن المخيم الربيعي لوزارة الدفاع بموسمه الخامس عشر، يستضيف منتسبي الوزارة من الهيئتين العسكرية والمدنية، والذين بامكانهم الحجز إما عن طريق موقع وزارة الدفاع أو الحضور شخصيًا لموقع المخيم الكائن في منطقة صبحان.

