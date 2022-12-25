النجار: الكويت حريصة على العمل العربي والإسلامي المشترك

وطن النهار

بدأت أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بمشاركة الكويت.

وأكد المدير العام للمنظمة سالم المالك في كلمة بافتتاح أعمال الدورة الـ43 للمجلس حرص المنظمة على نهجها التجديدي والتحديثي لتكون منظمة ذات توجه عملي متكامل ما يجعلها في مصاف المؤسسات الدولية المرموقة.

واستعرض في هذا السياق أبرز الانجازات التي حققتها المنظمة من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل واطلاقها مبادرات وبرامج مشيرا الى حصول المنظمة على العديد من الجوائز والشهادات العالمية المتميزة خلال عام 2022.

من جهته أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار حرص الكويت على الاسهام في هيئات العمل العربي والاسلامي المشترك لاسيما في مجالات التربية والعلوم والثقافة نظرا لدور هذه المجالات في تحقيق النهضة والتنمية والتكامل.

وأضاف أن المجلس التنفيذي اعتمد خلال جلساته عددا من التقارير لاسيما التقرير المالي للمنظمة لعام 2021 بالاضافة الى مجموعة من الوثائق والمقترحات المقدمة سواء من الادارة العامة لمنظمة (ايسيسكو) أو من أعضاء المجلس التتفيذي مشيدا بروح التوافق والمسؤولية التي طبعت أعمال المجلس.

وشاركت الكويت في أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي لمنظمة (ايسيسكو) التي انطلقت في وقت سابق بوفد مكون من النجار رئيسا وعضوية كل من الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان والأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة نادية الوزان.

