بهزاد: إمكانية خفض الانبعاثات بنسبة 70 % بحلول عام 2050

وطن النهار

أكدت مديرة البرامج والانشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، أنه يمكن للبلدان خفض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2050، موضحة أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات حاسمة الان».

وقالت بهزاد خلال المنتدى الرابع لتحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لعام 2022 الذي نظمه الاتحاد الدولى للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المركز العالمي للتنمية المستدامة وتحالف منظمات المجتمع المدني بعنوان «بيان قمة الشرق الأوسط الأخضر الثانية في الميزان مخرجات وتطلعات» لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ان تغير المناخ قضية حاسمة في العصر الحالي، مشيرا إلى أن الآثار العالمية لهذا التغير واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، لاسيما تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، وارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية.

واضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات البيئية «التقليدية»، مثل التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث في المناطق البحرية والساحلية وتلوث الهواء وندرة المياه وجودتها، ومن بين هذه المشاكل ظهرت مجموعة إضافية من المشاكل البيئية المرتبطة بتغير المناخ، حيث بات التغير المناخي اليوم بلا شك ظاهرة حقيقية يمكن ملاحظتها دون شك أو سوء تقدير، وسيتعين عليها التوفيق بين العديد من الأولويات المتضاربة من التنويع الاقتصادي، وإمدادات المياه، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والحفاظ على الآثار الخطيرة للاحترار العالمي.

وتابعت: «يسعى عمالقة النفط في الخليج العربي إلى تحقيق الحياد الكربوني، مع اعتبار الوقود الأحفوري المتهم الأكبر بالتغيرات المناخية وتلوث الهواء، وكذلك وضع سياسات وخطط معلنة للحد من الانبعاثات الضارة وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول 2050».

وأفادت في ورقة عملها العلمية، التي قدمتها ضمن 12 ورقة علمية لخبراء دوليين وخليجيين وعرب، عدة أسباب لتحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصادر الطاقة المتجددة وذكرت منها «الطاقة المتجددة هي الحل المناخي الأكثر عملية والمتاحة بسهولة، والطاقة المتجددة هي أكثر أشكال توليد الطاقة تنافسية في المنطقة، والطاقة المتجددة تخلق فرص عمل، وتتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة - وليس فقط الطاقة الشمسية، وان مصادر الطاقة المتجددة توفر المياه».

وأشارت جنان بهزاد الى ان الكويت لها إنجازات ضخمة في البنى التحتية والمشاريع التنموية صديقة البيئة حققتها الكويت بزمن قياسي للتخفيف من الغازات الدفيئة وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ مثل اعتماد الاقتصاد الدائري للكربون في مشاريع وخطط التنمية»، لافتة الى ان «إنشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة لتلبية 15% من احتياج الكهرباء من اجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 بمبادرة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وكذلك تقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وستكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنها الكويت في وثيقة المساهمات الوطنية وهي 7.4%».

وشددت على انه «من المتوقع أن يكون التقدم في مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التخفيف من آثار تغير المناخ أمرًا ضروريًا لمنطقة مجلس التعاون الخليجي وتدعم خطط الحكومات بنشر التكنولوجيا منخفضة الكربون، ولضمان زيادة واقعية في حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في المستقبل يجب وضع سياسات حازمة بهدف الترويج والتسويق والاستفادة من التعليم المستمر للمواطنين».

