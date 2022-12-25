36 طالباً وطالبة شاركوا في يوم الملصق التدريبي

وطن النهار

نظَّم مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت يوم الملصق التدريبي لطلبة مقرر التدريب الهندسي للفصل الدراسي الأول 2022/2023، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. عايد سلمان، و مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والجهات التدريبية.

وذكر د. الركيبي أن يوم الملصق التدريبي الذي يقيمه مركز التدريب الهندسي والخريجين بالشراكة مع الجهات التدريبية هدفه الأساسي هو عرض طالب كلية الهندسة والبترول لتجربته في التدريب الميداني مع الجهات التدريبية خلال الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

ودعا د. الركيبي طلبة كلية الهندسة والبترول إلى الاطلاع على تجارب الطلبة أثناء فترة تدريبهم والإلمام بأهمية التدريب الميداني حيث يتم نقل المعلومات النظرية إلى تجارب عملية وميدانية.

الجدير بالذكر أن يوم الملصق التدريبي يهدف إلى عرض إنجازات الطلبة أثناء فترة تدريبهم لدى جهات التدريب ما بين القطاع حكومي والقطاع الخاص، وشارك به «36» طالباً وطالبة في مختلف التخصصات العلمية، مثل تخصص هندسة كمبيوتر وهندسة كيميائية وهندسة مدنية وهندسة صناعية ونظم إدارية.

