«الأشغال»: شبكة التصريف استوعبت تزايد الأمطار

وطن النهار

أكدت وزارة الاشغال أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق انتشرت في مختلف المناطق وذلك للتعامل مع تجمعات الأمطار في المناطق الداخلية والطرق السريعة منذ بداية هطول الأمطار على جميع مناطق الكويت. وأوضحت أن شبكة تصريف مياه الامطار كانت قادرة على استيعاب التدفقات ضمن المعدلات الطبيعية على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار، مشيرة الى اهمية تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة على رأس عملها للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار، بالاضافة الى أهمية التواصل مع وزارة الأشغال عبر قنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن 150 والواتساب الخاص بالوزارة لإبلاغ الفرق المختصة عن أي تجمعات للمياه لسرعة التعامل معها. ولفتت الى التنسيق والتعاون الكبير بين الأشغال وجهات الدولة ذات الاختصاص مثل قوة الإطفاء والحرس الوطني والارصاد الجوية في مثل تلك الظروف، خاصة وانه تمت زيادة عدد المضخات في بعض المناطق مثل مدينة صباح الأحمد حرصاً على تصريف تجمعات المياه إن حدثت، مهيبة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية التي تعلن عنها بشكل دوري.

