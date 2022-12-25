أمن العاصمة أسقط مواطناً يحوز 3 كيلوات حشيش و100غرام شبو

وطن النهار

تمكن رجال أمن العاصمة من ضبط مواطن في العقد الثالث من عمره بعد مطاردة راجلة وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة. ووفق مصدر أمني أن خلال تجول رجال الامن في إحدى المناطق التابعة لمحافظة العاصمة اشتبهوا بمركبة تترنح على الطريق وعند استيقاف المركبة وطلب اثبات قائدها لاذ بالفرار راجلاً في المنطقة السكنية، وبعد مطاردته من قبل رجال الامن قاموا بإلقاء القبض عليه، وعند تفتيش المركبة عثر رجال الامن على حقيبة بداخلها 3 كيلوغرامات من الحشيش و100 غرام من مادة الشبو المخدرة وعدد من حبوب الاريكا المخدرة وسلاح ناري وادوات تعاطٍ «ميزانين حساسين» وهويته الشخصية، وعليه تمت احالته إلى الجهات المختصة.

