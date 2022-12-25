«الإطفاء» أخمدت 4 حرائق في السالمية والفروانية وحولي والواحة

وطن النهار

استطاع رجال الإطفاء من السيطرة على حريق عمارة في منطقة الفروانية، واسفر الحادث عن اصابة عدد من الاشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة الفروانية، واوضحت ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الفروانية وجليب الشيوخ والبحث والانقاذ الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونه من 9 ادوار والحريق في الدور الاول مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة ، هذا وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق واخماده، كما انه اصيب عدد من الاشخاص بحالة اختناق بالاضافة الى شخصين اصيبا بحروق بسيطة وتم نقلهم للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية.

وتمكن رجال الإطفاء ايضا من اخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة الواحة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء والجهراء الحرفي لموقع الحريق وتبين أن الحريق في الدور الأول وهناك أشخاص محتجزون وقام رجال الإطفاء بإنقاذهم وتسليمهم للطوارئ الطبية.

