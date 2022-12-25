الحشاش: مليون و165 ألف كويتي مصابون بـ«عدم تحمل اللاكتوز»

وطن النهار

كشفت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش أنه بحسب دراسة أعدتها أن 82 في المئة من الكويتيين غير قادرين على هضم سكر اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان والحليب نتيجة قلة الإنزيم الهاضم، وهو ما يسمى بـ«اللاكتاز» أي ما يقارب من مليون و165 ألف مواطن.

وقالت الحشاش في تصريح صحافي: إن الدراسة أجريت على عدد من المرضى الذين يعانون من أعراض عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، وتغيير عادات الذهاب لدورة المياه «إسهال- إمساك»، وذلك بأخذ عينة أو خزعة من الأمعاء الدقيقة أثناء إجراء منظار معدة لهم، ومن ثم فحص الإنزيم الهاضم لسكر اللاكتوز وهو «اللاكتاز».

وأشارت إلى أن في الظروف الطبيعية فإن إنزيم اللاكتاز يحول سكر اللاكتوز إلى سكرين بسيطين وهما الجلوكوز والجالاكتوز ويمتصان إلى مجرى الدم عبر بطانة الأمعاء الدقيقة، مبينة أنه في حالة الإصابة بنقص اللاكتاز فإن سكر اللاكتوز الموجود في الطعام يتحرك إلى القولون بدلا من المعالجة والامتصاص في الأمعاء الدقيقة، وفي القولون يتفاعل اللاكتوز غير المهضوم مع البكتريا الطبيعية الموجودة في القولون ويسبب أعراض عدم تحمل اللاكتوز.

وأضافت أنه توجد أنواع من عدم تحمل اللاكتوز وهما عدم تحمل اللاكتوز الأولي، وهو النوع الاكثر انتشارا وشيوعا، حيث يبدأ الأشخاص المصابون به حياتهم بإنتاج ما يكفيهم من «اللاكتاز»، وعندما يستبدل الأطفال الحليب بأطعمة أخرى، فإن كمية اللاكتاز التي ينتجونها تنخفض بشكل طبيعي، لكنها عادة ما تظل عالية بما يكفي لهضم كمية الحليب الموجودة في النظام الغذائي العادي للشخص البالغ، مشيرة إلى انه في حال عدم تحمل اللاكتوز الأولي ينخفض إنتاج «اللاكتاز» بشكل حاد عند البلوغ ما يجعل مشتقات الحليب صعبة الهضم.

وتابعت الحشاش: أما «عدم تحمل اللاكتوز الثانوي» فهو يحدث عندما تقلل الأمعاء الدقيقة من إنتاج «إنزيم اللاكتاز» بعد مرض أو إصابة أو جراحة تشمل الأمعاء الدقيقة مثل العدوى المعوية، ومرض السيلياك، ومرض الكرون، وفرط نمو البكتريا في الأمعاء الدقيقة، وقد يؤدي علاج المشكلة الأساسية إلى استعادة مستويات اللاكتاز وتحسين الأعراض على الرغم من أنه قد يستغرق وقتا.

وبينت الحشاش أن اللاكتوز يشكل نحو 20 في المئة من تركيب الأدوية الموصوفة طبيا مثل حبوب منع الحمل، وأدوية معالجة الحموضة والغازات لذلك على المريض طلب الاستفسار من الطبيب المعالج عن الأدوية التي تحتوي على اللاكتوز، منوهة إلى أن مشكلة «عدم تحمل اللاكتوز» لا ترتبط بأي مضاعفات.

