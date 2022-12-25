وزير العدل: دعم جهود مجلس التعاون في مكافحة الفساد

وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد حرص الكويت على دعم جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق بين الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد خلال ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة جدة بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية.

وقال الماجد: إن «الكويت تدعم مقترح يعزز المجهودات القيمة لدول مجلس التعاون في تحقيق الكفاءة في مستوى التنسيق بين الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد وذلك من خلال عقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول المجلس ودعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للتنسيق في هذا الصدد واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اتمام هذا المقترح.

وشدد على أهمية الاستعانة بالآليات المتخصصة للتعاون الدولي بين أجهزة مكافحة الفساد وسلطات انفاذ القانون خاصة عبر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة المملكة العربية السعودية نحو انشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ القانون حول مكافحة الفساد.

تبادل المعلومات

على صعيد متصل، ذكر البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ان الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس ويحقق التكامل المنشود.

وقال البيان انه لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية وفقا للأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس فقد تم الاتفاق على تحديد ضباط اتصال بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.

وأضاف البيان انه بهدف تعزيز التعاون الإقليمي فان المجتمعين اوصوا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق وفقا للاجراءات المعمول بها في إطار المجلس لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس.

وذكر ان المجتمعين دعوا الى عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

واوضح البيان انه بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود فإن المجتمعين دعوا سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس الى الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما لذلك من رفع لمستوى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وبين ان المشاركين في الاجتماع تقدموا بالشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية على رئاستها اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس وجهودها الاستثنائية خلال فترة ترأسها للجنة في العام 2022 وعلى تنظيمها واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن جهود دول المجلس نحو بناء ثقافة ترفض الفساد بجميع أشكاله وصوره والمضي بعزم في سد كل المنافذ التي تؤدي إلى الفساد.

