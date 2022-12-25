الفضلي: الجامعة ستقود مسيرة التنمية والتطور في الكويت

وطن النهار

بدعوة من مدير جامعة الكويت بالانابة د. سعاد الفضلي التقت اسرة جامعة الكويت في لقاء ودي في مبنى الادارة الجامعية الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية يوم الخميس الماضي.

وبهذه المناسبة ألقت الفضلي كلمة ذكرت فيها انه تم الانتقال الى المبنى الاداري الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، ليتم لم شمل الاسرة الجامعية في مبنى واحد يضم جميع ادارات الجامعة، متطلعة الى المزيد من الابداع والتطور في جامعة الكويت بجهود وتكاتف اعضاء الاسرة الجامعية، لتكون جامعة الكويت قائدة مسيرة التطور في الكويت.

واضافت: إن الانتقال للمبنى الاداري سيتم على مراحل ابتداء بانتقال مكتب مدير جامعة الكويت والمكتب الفني، وسيتم تباعا انتقال بقية الادارات والقطاعات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتم تسليم مرافق جامعة الكويت لجامعة عبدالله السالم التي ستباشر عملها في سبتمبر المقبل.

واشارت الفضلي الى ان مدينة صباح السالم الجامعية هي مدينة متكاملة بكامل مرافقها ومكوناتها الادارية والاكاديمية ومراكز الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المسخرة لخدمة منتسبيها بالتعاون مع وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتوفير مختلف الخدمات ضمن مدينة صرح اكاديمي معماري متميز مزود بأحدث التقنيات، حيث تم خلال اللقاء الاطلاع على مكونات المبنى الاداري في مدينة صباح السالم الجامعية ومنها مبنى قاعة الدانة وقاعة المؤتمرات اضافة الى المبنى الاداري.

