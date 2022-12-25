«رابطة تدريس التطبيقي» تجدد المطالبة بفصل قطاعي التعليم والتدريب

وطن النهار

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة «استقلالية الكليات التطبيقية.. استحقاق طال انتظاره».

استهلت الندوة بكلمة من المدير العام د. جاسم الراجحي قال فيها: انّه ومنذ عام 1982 وحتى عام 2022 مر 40 عاما على إنشاء الهيئة، وخلال هذه الفترة حدث الكثير من المتغيرات، أبرزها قانون الجامعات الخاصة عام 2000، حيث أنشئت كليات وجامعات خاصة بمرسوم أميري، وزادت الكليات واعدادها تضاعفت عاماً بعد آخر.

وتابع: في عام 2004 طالبت إدارة التطبيقي بفصل قطاع التعليم عن التطبيقي لما حدث من تغييرات في كيان الهيئة، واستعانت بمكاتب استشارية أجنبية وشكلت عدة لجان اتخذت بعدها قرار عام 2016 بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وقبلها كان هنا قانون جامعة جابر عام 2012، والذي تم سحبه، وبعدها قانون الجامعات الحكومية، وأخيرا صدور مرسوم المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بمبانٍ من دون أعضاء هيئة تدريس، فقط أعضاء مجلس إدارة، بدون مناهج أو برامج دراسية. من جانبه توجه رئيس الرابطة الدكتور خالد الصيفي بعدة رسائل، أولها: رسالة شكر لكل من يبذل جهدا ووقتا وسعى من أجل هذه القضية الأساسية.

وكانت رسالة الصيفي الثانية عن أحقيّة الفصل، مشيراً إلى أنّه من عام 2000 إلى 2016 كان جهد المهتمين منصباً نحو تبرير عملية الفصل، مؤكداً أنَّ موضوع فصل القطاعين لا يترتب عليه أي منافع مالية لأعضاء هيئة التدريس حتى لا يعتقد البعض بأنَّ هناك مصلحة مباشرة على الرغم من أحقية المطالبة بتحسين الوضع المادي وما يترتب عليه من كوادر، لذا فإنَّ من الضرورة بمكان معرفة أنَّ قرار الفصل لن يكلف ميزانية الدولة مبالغ تذكر.

موجبات عملية

بدوره قال رئيس الرابطة الأسبق الدكتور صلاح العبدالجادر لقد أصبح الآن من أهم موجبات عملية الفصل العمل على تنمية الموارد البشرية، والوصول لأفضل الأهداف النوعية والكمية ومواكبة تحديات القرن الحالي بتفعيل هياكل تنظيمية جديدة.

بدوره، قال عميد كلية العلوم الصحية الأسبق رئيس اللجنة المشكلة من مدير عام التطبيقي الأسبق لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب د. فيصل الشريفي: انَّ المطالبات الفعلية بالفصل بدأت في عام 1986، الذي كان موعدا للتغيير الفعلي من المعاهد إلى كليات، وتطوير نظم المراكز إلى معاهد، مشيراً إلى أنّه ترأس لجنة دراسة فصل القطاعين، ولفت الشريفي إلى أنَّ جميع مديري الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكدوا أن الإصلاح في التعليم التطبيقي صعب جداً لاختلاف منهجية العمل الإداري والأكاديمي والتنظيمي وصعوبة المتابعة لهذا الكم الكبير من مخرجات التعليم.

تخصصات مستجدة

ومن جانبه، أفاد عميد كلية الدراسات التجارية د. أحمد الحنيان بأن فصل القطاعين يساعد في انشاء كليات ومعاهد جديدة تستوعب التخصصات العلمية المستجدة وتواكب حاجات سوق العمل المستمرة. وقال مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات التجارية الدكتور فارس الحيان: موضوعنا هو جزء من إصلاح المسار، وإصلاح المؤسسات، مشيراً بأنَّ أي مؤسسة بهذا الحجم إذا لم يتم الإصلاح من داخلها وبدعم قوي من أعضائها فإنه لن ينجح أو يتم، مشدد على ضرورة دعم الرابطة في هذا التوجه.

واضاف: ان توافق إدارة الهيئة مع رابطة التدريس يؤكد أحقية الفصل ويعزز فرص تحقيقه من خلال التعاون المشترك، مختتماً كلمته بضرورة تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

وبدوره أفاد رئيس الرابطة الأسبق الدكتور بدر الناشي أنَّ فصل قطاع التعليم عن التدريب يحتاج ارادة سياسية تتبناه وتحسمه، والتأخر في ذلك كان دليلا على أنَّ التعليم لم يكن ضمن أولويات الحكومات السابقة. كما نوّه د. أحمد الأثري بأنَّ فصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب أصبح أمرا لابد منه ليتماشى مع تطوير القطاعين وتحقيق رؤية الكويت 2035 ولتحقيق جودة التعليم وجودة التدريب كما هو حاصل في العديد من الدول التي طورت نظامها التعليمي والتدريبي أسوة بدول الخليج التى سبقتنا بهذا المجال، لذا فإنَّ الفصل اصبح ضرورة لازمة.

