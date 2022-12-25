النائب الأول: لن نخفي شيئاً عن «الكاراكال»

الأولى

فيما بدأت لجنة التحقيق البرلمانية بصفقة الكاراكال اول اجتماعاتها الخميس الماضي كشف مصدر برلماني لـالنهار ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بصفته مكلفا القيام بأعمال وزير الدفاع لحين عودته من إجازته أكد لأعضاء لجنة التحقيق ان وزارة الدفاع ستمد يد التعاون اليها وستقدم كل ما هو مطلوب وفق القانون ولن تخفي شيئا حول العقد وفق ما تقتضيه مصلحة الكويت.

وأضاف ان الوزير الخالد يبدي تعاونا ملحوظا مع النواب من أجل حلحلة مختلف الملفات وانصاف بعض الدفعات من الضباط وضباط الصف من حيث الرواتب الاساسية والترقيات بالاقدمية بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية أسوة بنظرائهم من الدفعات السابقة وكذلك في قوة الشرطة.

وفي شأن مغاير، اكدت وزارة المالية في ردها على سؤال للنائب أسامة الزيد بشأن الملاحظات على ديوان المحاسبة ان الديوان لم يقم بإجراءات تكويت الوظائف رغم توجه الدولة نحو تطبيق سياسة الإحلال حيث لوحظ وجود 39 غير كويتي بمسمى سكرتير وكان بالإمكان تكويت هذه الوظيفة.

وجاء في الرد ان هناك 7 موظفين غير كويتيين تجاوزت أعمارهم 65 عاما وما زالت عقودهم سارية من أصل 179 غير كويتي يعملون في ديوان المحاسبة ويتقاضون رواتب تصل إلى 112 ألف دينار شهريا بإجمالي مليون و352 ألف دينار سنويا، بخلاف المزايا العينية لبعضهم كتذاكر السفر للموظف وعائلته ومكافأة الأعمال الممتازة.

واكدت المالية عدم التزام ديوان المحاسبة بالضوابط الخاصة بصرف تذاكر سفر للمهمات الرسمية والتطويرية، وكذلك عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات الختامية للجهات الحكومية. واضافت الوزارة في ردها ان هناك ضعفا في إجراءات الرقابة على الصرف ترتب عليه صرف العديد من المبالغ دون وجه حق.