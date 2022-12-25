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30 مليون دينار لزيادة مخازن الأدوية


علمت النهار أن وزارة المالية بصدد الموافقة على طلب وزارة الصحة صرف 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات اللازمة لتخزين الأدوية واللوازم الطبية. وأشارت مصادر الى ان وزارة الصحة رفعت كتباً للجهات المعنية لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلبت توفير ميزانية 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية.
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء باقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة لاستثناء وزارة الصحة من بعض اجراءات التعاقد وذلك للعرض على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة.


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