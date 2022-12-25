رعب «كورونا» يضرب من جديد!

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تشهد الصين ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما تسبب في مكوث المواطنين في منازلهم، وركود في حركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وذكرت أكبر هيئة صحية حكومية في الصين، أنه ربما قد أصيب ما يقرب من 37 مليون شخص في البلاد بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، ما يجعل تفشي الفيروس، هو الأكبر في العالم إلى حد بعيد.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن ما يصل إلى 248 مليون شخص، ربما قد أصيبوا بالفيروس في الأيام الـ20 الأولى من شهر ديسمبر الحالي.

وإذا كانت الأرقام صحيحة، فان معدل الإصابة هذا، سيحطم الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 4 ملايين. واقتصادياً عاد الرعب للعالم مع هذه الارقام المخيفة، فقد يتراجع النفط مع انخفاض الطلب الصيني نظرا للاغلاق، وقد تواجه الامدادات وأسواق الاسهم عراقيل اضافية، فيما بدأت دول مثل الهند في طلب شهادات سلبية لكوفيد من عدة دول اسيوية.

وتراجعت العديد من مؤشرات التنقل، بما فيها الازدحام المروري في المدن الكبرى الصينية، واستخدام مترو الأنفاق، وعدد الرحلات المحلية.

وفي الأيام الأخيرة، انخفض عدد ركاب مترو الأنفاق في مدن من بينها شنغهاي، وقوانغتشو، وشنتشن، وشيان، ونانجينغ مع ارتفاع عدد الإصابات.

وسيستمر تقييد النشاط الاقتصادي في شهري ديسمبر ويناير إثر ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ويستعد الاقتصاد الصيني لمواجهة مزيد من الصعوبات وانعدام اليقين في ظل تفشي موجة العدوى، ومع الافتقار للإحصاءات الموثوقة إزاء حالات الإصابة والوفيات ما يُصعب التنبؤ بموعد بلوغ الوباء ذروته أو بدء تلاشيه، لكن تصريحات صينية اكدت ان يناير سيكون الذروة.