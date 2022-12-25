لجنة لبحث تظلمات تعيينات «التطبيقي»

الأولى

شكَّل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة في شأن اعلان تعيينات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبعثات عن العام الدراسي 2020/2021، 2021/2022.

وقد تم ذلك على خلفية عدد من الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها البعض في شأن التعيينات والبعثات التي جرت في اعلان الهيئة عن الأعوام 2020/2021 و2021/2022. وحدد الوزير العدواني اختصاصات اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات من المتقدمين لاعلانات الهيئة للتعيينات أو البعثات، على ان تحديد الزمان والمكان الخاصين بتلقي الشكاوى والتظلمات لفترة اسبوعين.

ويحق للجنة طلب اي بيانات أو مستندات خاصة لمقدمي الشكاوى والتظلمات لانجاز اعمالها وسماع اقوال من تراه لازما لأداء مهامها، كما لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص في سبيل انجاز اعمالها، على ان ترفع تقريرها بنتائج اعمالها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.