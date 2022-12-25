%82 من الكويتيين مصابون بـ«عدم تحمل اللاكتوز»

الأولى

كشفت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش ان 82 % من الكويتيين أي ما يقارب من مليون و165 الف مواطن غير قادرين على هضم سكر اللاكتوز المتواجد في منتجات الألبان نتيجة قلة الانزيم الهاضم، وهو ما يسمى بـ«اللاكتاز».

وقالت ان الدراسة اجريت على عدد من المرضى الذين يعانون من اعراض عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، وتغيير عادات الذهاب لدورة المياه «اسهال- امساك»، وذلك بأخذ عينة أو خزعة من الأمعاء الدقيقة اثناء اجراء منظار معدة لهم، ومن ثم فحص الانزيم الهاضم لسكر اللاكتوز وهو «اللاكتاز». وبينت الحشاش ان اللاكتوز يشكل نحو 20% من تركيب الأدوية الموصوفة طبيا مثل حبوب منع الحمل، وأدوية معالجة الحموضة والغازات، مبينة انه على المريض طلب الاستفسار من الطبيب المعالج عن الأدوية التي تحتوي على اللاكتوز، وأن مشكلة «عدم تحمل اللاكتوز» لا ترتبط بأي مضاعفات.

وحول علاج «عدم تحمل اللاكتوز» بينت الحشاش انه يعتمد على شدة الأعراض لدى الشخص، ويتضمن التقليل من تناول الحليب ومشتقاته وتناول المنتجات التي تحتوي على كميات قليلة من اللاكتوز، أو تناول مشتقات بديلة مثل حليب الصويا أو اللوز مع ايجاد مصادر اخرى للغذاء لتعويض الكالسيوم وفيتامين «د».