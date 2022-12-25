«المحاسبة»: التجارة «غائبة» رقابياً.. ولا تحمي المستهلكين

مال وأعمال

كشف تقرير صادرعن ديوان المحاسبة، عن ان وزارة التجارة حرمت الخزينة العامة من تحصيل غرامات على مخالفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وأشار، الى ان عدم التنسيق مع هيئة الصناعة بخصوص الأراضي الممنوحة لاستيراد الصلبوخ مقابل رسوم رمزية، مكن بعض المنتفعين من الحصول على تخصيص اكثر من قطعة ارض بذات الترخيص وذات الكفالة.

وأوضح التقرير ان قيام الوزارة بالغاء رسوم القيد على بعض المعاملات، وتخفيضها عن طلبات التأسيس واصدار تراخيص المحلات التجارية، يتعارض مع سياسة الدولة بشأن تنمية الايرادات غير النفطية لمعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. وأضاف ان هناك ضعفاً في نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ اعمال الشركات والتراخيص التجارية، .

ولفت التقرير، الى مآخذ شابت تنفيذ عقد ممارسة تحديث بيانات الربط وتطوير بوابة خدمات ادارة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والبالغ قيمتها 61.15 الف دينار، بالاضافة الى ميكنة ادارة الرقابة التجارية وربطها مع جهات الدولة. ومن بين الملاحظات، اصرار وزارة التجارة، على التعاقد مع احدى الشركات، رغم تحفظ ادارة المعادن الثمينة على اعمالها السابقة. وأشار التقرير الى غياب الرقابة الداخلية على تراخيص العربات المتنقلة، ومخالفة قرار حظر استيراد اسطوانات الغاز بجميع انواعها وملحقاتها.

وبين ان من بين الملاحظات ايضاً، تراخي الوزارة عن حماية المستهلكين من التدليس والغش، لعدم استحداثها آلية لتنظيم الاعلانات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للأفراد والشركات.

واشار التقرير الى قصور في تحديد اللائحة المنظمة للسحوبات المالية المقدمة، وعدم التحقق من الشفافية في اجراءات السحوبات.

وكرر التقرير ملاحظاته لأكثر من سنة مالية لم تقم الوزارة بتلافيها، خاصة ما يتعلق يتعلق باستمرار عدم اخذ موافقة الديوان على تكليف الشركة الكويتية للتموين بشأن توفير السلع والمواد الانشائية بالمخالفة للقانون.

