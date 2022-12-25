4.4 تريليونات دولار حجم أصول البنوك العربية بنهاية 2022

مال وأعمال

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان تقديرات الاتحاد تشير الى ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي ستصل الى نحو 4.4 تريليونات دولار بنهاية العام 2022، مسجلاً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021. وأوضح فتوح في بيان ان المؤشرات الأساسية للقطاع تشير الى ان الودائع المجمعة قد تصل الى قرابة 2.850 تريليون دولار، والقروض الى نحو 2.8 تريليون دولار. ولفت فتوح ان موجودات اكبر اربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الاماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار. وأشار الى انه من المتوقع ان تقارب موجودات اكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022. وحققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالاضافة الى التحويلات من جهة اخرى.