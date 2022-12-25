روسيا قد تقلص إنتاج النفط %7

مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط حوالي 3 دولارات عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو انها قد تخفض انتاج الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 2.94 دولار او ما يعادل 3.6% عند التسوية الى 83.92 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.07 دولار او 2.7% الى 79.56 دولارا للبرميل عند التسوية، بحسب «رويترز».

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد ان فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات «رويترز».

وقال الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي: ان روسيا قد تخفض انتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5% و7% في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

