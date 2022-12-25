«العقارات المتحدة» تندمج مع «أبراج المتحدة» و«الضيافة»

مال وأعمال

أتمت شركة العقارات المتحدة بنجاح صفقة اندماجها منجزة بذلك الاندماج مع شركة ابراج المتحدة القابضة وشركة الضيافة القابضة. وقد وافق مساهمو شركة العقارات المتحدة هذا الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 24 اكتوبر 2022. وعليه، تكون شركة العقارات المتحدة هي الشركة الدامجة في حين تصبح كلتا الشركتين الكيانات المدمجة. وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن عصام حوا: «يسرنا ان نُعلن اليوم عن استكمال عملية الاندماج لشركة العقارات المتحدة وفقاً لخطة الاندماج المعلنة في مارس 2022 وضمن الاطار الزمني المحدد لها». وأضاف حوا قائلاً: «لدينا ايمان راسخ بأن هذه الصفقة ستعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للمساهمين واستفادتهم من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول». وأكد حوا على ثقة جميع الأطراف بالفوائد التي يحققها هذا الاندماج، كما توجه بالشكر الى جميع الجهات التنظيمية والرقابية وعلى رأسهم، هيئة اسواق المال وجهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم ودورهم في مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. مُثمناً دور شركة كامكو انفست، مدير عملية الاندماج، .