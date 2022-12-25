«المركزي» عليه إعلان نواياه بشأن سعر الخصم

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان بنك الكويت المركزي سلطة مهنية ومحترفة ويستحق كل الاحترام، والبنك المركزي سلطة مستقلة يتخذ قراراته بناء على حشد من المعلومات التفصيلية المتوافرة له، ولأن وظيفته حساسة، لابد من مراعاة أن تكون مخالفته بالرأي بحدود ضيقة مع افتراض أن احتمال أن يكون موقفه هو الصحيح هو الاحتمال الأرجح.

وفي موقفه من عدم رفع سعر الخصم على الدينار بعد رفعها على الدولار وكل عملات دول مجلس التعاون الخليجي، لنا رأي مخالف، فنحن لا نتفق معه، ولكن نحترم قراره، ما لا نفهمه هو عدم صدور بيان يؤكد ذلك الموقف. وبيئة العمل سوف تظل مترددة في اتخاذ قرار خوفاً من رفع قريب قادم، فصاحب الوديعة متردد، والمقرض والمقترض مترددان، وحتى المتداول في البورصة متردد.

ونعتقد أن من واجب بنك الكويت المركزي أن يعلن عن نواياه بشأن سعر الخصم وفيما إذا كان هناك رفع قادم، أم أن ثبات سعر الخصم هو القرار، مشفوعاً بتبريراته.

