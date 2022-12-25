«برقان» استضاف «رؤساء المخاطر»

مال وأعمال

استضاف «بنك برقان» اخيراً المؤتمر السنوي الثامن لرؤساء إدارة المخاطر في الكويت، وحضره مسؤولو إدارة المخاطر في مجموعة بنك برقان، بالإضافة إلى مسؤولي إدارات المخاطر من مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة مشاريع الكويت (كيبكو).

ويأتي هذا المؤتمر ضمن إطار جهود «بنك برقان» للعب دور فاعل في النهوض بالقطاع المصرفي الكويتي وتطويره، لا سيّما بما يتعلق بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر في الكويت.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من رائد الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، والرئيس التنفيذي - الكويت، احتفاءً بجهود التعاون بين الجهات المشاركة في المؤتمر، وشدد على أن النهوض بالنظام المصرفي في الكويت والمنطقة ونضجه يشكل مكسباً مشتركاً للجميع، مؤكداً أنه يصعب تحقيق هذا الهدف دون التحليل المناسب للمخاطر المحتملة والاستجابة لها في الوقت المناسب.

وأشار الهقهق إلى أهمية إدارة المخاطر، ودورها في دعم الأعمال واستراتيجية المجموعة لدفع الاقتصاد المحلي إلى الأمام، مع القدرة على تحمل حسابات المخاطر حسب استراتيجية المخاطرة لكل مؤسسة. مضيفاً: نهدف في «بنك برقان» إلى تزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية ممكنة، وهذا يعني مواكبة احتياجاتهم المتغيرة باستمرار وتطلعاتهم المتزايدة. ومع ذلك، يجب أن نسبق كل خطوة نقوم بها بتقييم المخاطر بشكل لا تشوبه شائبة، وبما يضمن أقصى درجات الأمان لخصوصية بيانات عملائنا واستثماراتهم ومدخراتهم».

من جانبه، علق أندرو كريستوفر سينغ، رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك برقان، قائلاً: إن بنك برقان لا يزال متعهداً بالالتزام الاستراتيجي بأعلى المعايير الدولية في جميع عملياته المصرفية، لا سيما فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها».

وأضاف: «إشارةً إلى أن حجم جهود المجموعة كبير جداً في إدارة المخاطر في القطاع الرقمي لخدمات البنك وتطوير منتجاته الرقمية، نظراً إلى التهديدات المتغيرة للأمن السيبراني والتي تتطلب منا اهتماماً كاملاً لوقفها وإزالتها بشكل تام».

