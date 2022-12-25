«عقارات الكويت» تطور سكناً للعمال في صبحان

مال وأعمال

وقعت شركة عقارات الكويت مع وزارة المالية، عقد بناء وتشغيل وتحويل مشروع سكن للعمال في صبحان، لمدة استثمار 25 سنة، ويشغل المشروع مساحة 14.120 مترا مربعا، ويشتمل على مبان سكنية، وخدمات حكومية وعامة وترفيهية. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لعقارات الكويت طلال جاسم البحر: «مشروع سكن العمال هو أحد الحلول التي طرحتها الكويت لتنظيم سكن العمال الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وطبيعة المجتمع. يتمثل المشروع في إنشاء تجمع سكني خاص بالعمال بمنطقة صبحان. ويحتوي على 16 مبنى سكنيا، بالإضافة الى جميع أنواع الخدمات التجارية والعامة من سوق مركزي، محلات، مطاعم وكافيهات وبنك.