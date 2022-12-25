«KIB» يُعرف بممارساته المسؤولة لحماية العملاء

مال وأعمال

في اتباعه نهج معاصر يركّز بشكل محوري على العميل، ويضع مصلحته في صميم استراتيجيته وقمة أولوياته، فيما يخص حفظ حقوقه والتعريف بواجباته، أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) مبادرة توعوية جديدة عبر القنوات الإعلامية ومنصاته للتواصل الاجتماعي، استكمالاً لدعمه للحملة الوطنية، «لنكن على دراية»، والممثل في جهوده لنشر المعرفة بالمجالات المالية والمصرفية بين المجتمع.

وفي حين تعتبر مبادرات البنك للتوعية المصرفية من أهم أركان مسؤوليته الاجتماعية، إلا أن رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالوكالة في «KIB»، حسين عبد الرحيم، أوضح في تصريح منه بهذا الشأن أن التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية لدى عملائه، يأتي أيضاً ضمن مبادئه الرئيسة التي صادق عليها ضمن تطبيقات حماية العميل، والتي تنص على حفظ حقوق العملاء الحاليين والمحتملين في إلمامهم بأكبر قدر من المعرفة والدراية المصرفية والمالية بموجب هذا الالتزام.

ومن هذا المنطلق، أضاف عبدالرحيم على آليات التوعية والتثقيف المالي المقررة ضمن دليل حماية العملاء، والتي ينفذها البنك على أوسع نطاق بتبنيه أفضل استخدام لأدوات التواصل المتوافرة لديه، بما يشمل التواصل المباشر عبر الزيارات والتعاملات مع العملاء داخل أفرع البنك، أو التفاعل مع الجمهور بصفة شخصية في مشاركاته المجتمعية وتواجده في المناسبات، كما لفت عبدالرحيم إلى قنوات التواصل الأخرى لدى «KIB»، والمتاحة على مدار 24 ساعة للاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص علاقة العميل بالبنك، والتي تشمل مركز الاتصال، والمنصات الرقمية والإلكترونية المتعددة، منها الموقع الإلكتروني وتطبيق «KIB» موبايل، وكذلك صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المواد التثقيفية المنشورة فيها.

ومن هنا، تابع عبد الرحيم منوهاً إلى التوجيهات والإرشادات التي تم إقرارها ضمن دليل حماية العملاء، وذلك في مجموعة مبادئ يحرص «KIB» على الالتزام بتطبيقها لدى تعامله مع العملاء. وأشار عبدالرحيم إلى المبادئ المتعلقة بحماية الأصول وضمان حفظ خصوصية وسرية بيانات العملاء وتأمين معاملاتهم المصرفية الإلكترونية ضد جرائم الاحتيال المالي على اختلافها، وذلك من خلال التأكيد على كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ورفع مستوى التوعية لدى العملاء بالمخاطر المالية المحيطة بهم، مع إعطاء العناية الكافية لمعالجة شكاوى العملاء وتظلماتهم بطريقة سريعة وعادلة ومستقلة، أيضا حماية العملاء من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي عند الاستعانة بجهات خارجية، وأخيرا اعتماد سياسة مكتوبة وواضحة بشأن تعارض المصالح.

