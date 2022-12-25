«بيتك»: إيداع الأموال في الحسابات باستخدام «QR CODE»

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة الايداع النقدي عن طريق QR CODE في تجربة رقمية سباقة توفر على العميل الوقت والجهد، وبذلك يستكمل «بيتك» لعملائه دورة التعامل مع اموالهم، سحبا وايداعا، باسهل واسرع السبل وعلى مدار الساعة، وبدون زيارة الفرع، حيث قدم»بيتك» من قبل خدمة السحب الالي باستخدام نفس الخاصية .

وقال مدير الصرّاف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني، ان خدمة الايداع النقدي عن طريق QR CODE ، تتيح للعميل ايداع امواله في حساباته، بدون الحاجة الى استخدام بطاقة الحساب اوالبطاقة المدنية، حيث تتم الخدمة فى وقت قصير، من خلال الدخول على تطبيق التمويل اون لاين ثم استخدام اجهزة السحب الالي، مشيرا الى ان الخدمة الجديدة مجانية، وتتوافر بجميع اجهزة الايداع المنتشرة بفروع «بيتك» وفروع KFH- GO، بحد اقصى ايداع 3 الاف دينار يوميا، وتغطي الخدمة الحسابات الشخصية للعميل.

واوضح مندني بان خطوات بسيطة يتخذها العميل لاستخدام الخدمة الجديدة منها الدخول على تطبيق التمويل اون لاين ثم الاختيار من قائمة السحب والايداع خيار الايداع بواسطة QR CODE وبعد اختيار الحساب المطلوب الايداع فيه ومسح الكود لفتح الكاميرا، ينتقل العميل الى جهاز السحب الالي ليستكمل خطوات الايداع عن طريق مسح QR CODE الظاهر على شاشة الجهاز واتباع الخطوات المطلوبة، ليتم ايداع الاموال مباشرة فى حساب العميل.

وقال ان الخدمة الجديدة تكمل مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها «بيتك» للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدّفع للاستفادة منها من خلال اجهزة الصرف الآلي بشكل مجّاني، ضمن حرص»بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه، بما يسهّل عليهم معاملاتهم المصرفيّة من خلال التّحول الرّقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز كل ما يحتاج من خلال القنوات الرّقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكيّة KFH Go أو اجهزة السحب الآلي. كما أن الخدمة الهاتفيّة «ألو بيتك» تتميّز بإنجاز العديد من الخدمات للعملاء من خلال الاتّصال.

واشار الى انه من أبرز الخدمات المتاحة حاليا لعملاء «بيتك» حاملي البطاقات الائتمانيّة والمسبقة الدّفع من خلال أجهزة الصرف الآلي، تحويل مبالغ من بطاقة السّحب الآلي إلى البطاقات الائتمانيّة والمسبقة الدّفع، طلب كشف حساب مختصر، التعرّف على الرّصيد المتاح، تفعيل البطاقة، بالإضافة إلى امكانيّة إعادة تعيين الرّقم السرّي للبطاقة.

