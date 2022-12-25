«الوطني» يشارك في أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في معرض «وظيفتي» والذي يعد أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت ويعقد على مدار 3 أيام في الفترة من 5 وحتى 7 من يناير 2023 في أرينا 360 مول. وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: «تنسجم مشاركة بنك الكويت الوطني وتواجده الدائم في مختلف المعارض المهنية والوظيفية السنوية التي تنظمها العديد من الجهات مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز دعائم الاستدامة وخاصة في جانب المسؤولية الاجتماعية وبما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني».

