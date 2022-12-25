«بوبيان» أطلق بطاقة «دزّه» المسبقة الدفع

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق بطاقة « دزّه» الجديدة المسبقة الدفع لتنضم إلى مجموعة بطاقاته المسبقة الدفع المتميزة ذات العروض والمزايا الحصرية ليكون بذلك أول بنك يطلق حلولاً مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج بدلاً عن تقديم المهر النقدي أو الشيكات.

وقالت المديرة في إدارة منتجات البطاقات في البنك سبيكة العبدالله إنه من خلال بطاقة «دزّه» سيتمكن عملاؤنا المقبلون على الزواج من الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا، حيث تتميز البطاقة بتصميم راق ومميز يُمكن من خلاله حفر اسم كل من المعرس والعروس معاً.

وأوضحت العبدالله «نجحنا من خلال هذه البطاقة في إثبات ريادتنا و أننا البنك الأقرب لعملائنا لاسيما أنها تتواكب مع متطلبات شريحة المقبلين على الزواج وهي شريحة لم يتم التطرق لها من قبل في أي منتج أو توجيه أي خدمة لهذه الشريحة بالأخص».

وأضافت أن بطاقة «دزّه» المسبقة الدفع يأتي إصدراها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي والتي يمكن استخدامها مع كل تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث سيتمكن المعرس من خلالها إيداع المهر بدلاً من تقديم المهر النقدي أو الشيكات بجانب استفادة العروس من خصومات من شركات عدة محلية وعالمية لتغطية تجهيزات العرس. وأشارت الى ما تتميز به خدمات ومنتجات بنك بوبيان من سهولة ويسر لاسيما في الحصول عليها عبر القنوات الرقمية للبنك، حيث أن إصدار بطاقة «دزّه» مُتاح من خلال (مساعد) ، مساعدك الرقمي في تطبيق بوبيان بخطوات سهلة وبسيطة، أو من خلال أي من فروع بنك بوبيان. وأكدت العبدالله أن هدف بوبيان دائماً هو أن يكون الأقرب إلى العملاء وأن يمنحهم دوماً تجارب مميزة ومختلفة عن الآخرين بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم ويضعهم دوماً في المقدمة وذلك حرصاً منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء مؤكدة «أننا في بنك بوبيان سنعمل دوما على تقديم المميز من الخدمات والمنتجات و سنكون دوماً متابعين لكل التطورات والتحولات التي يشهدها عالم الخدمات المصرفية».

