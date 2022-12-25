«وربة» راعٍ استراتيجي لبطولة البادل الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن رعايته الاستراتيجية لبطولة البادل الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت لأول مرة في الكويت ودول الخليج تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي في ملاعب البادل تايم يوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022.

وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري إن رعاية بنك وربة الاستراتيجية لهذه البطولة تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد رعايتنا الحرص على خدمة المجتمع، وتعبّر عن رؤية « وربة» لأهمية دور القدرات البشرية في تحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة.

وأضاف المطيري بأن «وربة» يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً، ويعمل على المساعدة في جهود دمجهم بالمجتمع، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تكفل إظهار قدراتهم ومهاراتهم في أعمال مناسبة توفّر لهم الحياة الكريمة وتُبرز دورهم الفعال في المجتمع. ولفت إلى أن تطبيق معايير الاستدامة من صلب عمل «وربة» كبنك إسلامي رائد يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية، وسباق دائماً في رعاية وتنظيم العديد من المبادرات التي تبرز دور الصحة والرياضة في المجتمع، مؤكداً المضي قدماً في تحقيق الشمول المالي الذي هو أحد عناصر الاستدامة، ودمج وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات المالية وإتاحة الفرص الوظيفية التي تناسب إمكاناتهم. وبيّن المطيري أن «وربة» يتيح إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تسهيلات تكفل حصولهم على الخدمات المصرفية دون أي رسوم، وتحديد فرع خاص لهم في كل محافظة، ومواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل المناسبة، حيث يلحظ المعاق ومرافقوه، العناية التامة والمعاملة الخاصة داخل الفرع وخارجه، وبما يتناسب مع ظروفه وتقديراً لها.

وأكد المطيري استعداد «وربة» للمشاركة والتعاون في أي برامج أو أنشطة تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. جدير بالذكر أن بنك وربة نجح بعد فترة قصيرة من تأسيسه في إثبات مكانته بالقطاع المصرفي، واحتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد حيث يعتبر أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين من أفراد المجتمع، مما يجعله البنك الأقرب لهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.. وأصبح على قدر تطلعات المجتمع الكويتي وكسب ثقتهم عن جدارة خلال فترة قصيرة.

