ربيع: لن نفرط في قناة السويس.. وسيادتها كاملة لمصر

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نظمت هيئة قناة السويس، مؤتمراً صحافياً عالمياً، بمقر الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس خاصة بعد حالة اللغط التي سببها في الشارع المصري، وحضر المؤتمر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ود.ضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن السيادة على القناة ستبقى أولاً وأخيراً لمصر والمصريين، مشدداً على أن مصر لن تفرط في قناة السويس أو أي أصل من أصولها فالدستور والشعب يحميانها».

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال المؤتمر: تابعنا ما أثير من لغط وشائعات حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات. وتابع «ربيع»: «في 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحري». وبين ربيع، أن قناة السويس حققت عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وهو ما يؤكد السيادة المصرية على القناة، موضحاً أن القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس.

