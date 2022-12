«يوبيمنتس» حصدت %97 في استبيان «Great Place To Work»

مال وأعمال

حصدت شركة يوبيمنتس«upayments.com للدفع الالكتروني معدل 97 % من الاستبيان الذي أجرته Great Place To work وهو الأمر الذي يضع الشركة ضمن مصاف الشركات العالمية التي حصدت معدلات مماثلة عالمياً. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن عدداً كبيراً من موظفي الشركة شاركو في الاستبيان وتم الحصول على الشهادة في 18 ديسمبر 2022 بعد التقديم عليها منذ 3 أشهر، كما أن الاستبيان يتم من خلال Great Place To Work لإعداد الاستبيان، حيث إنها تقوم بعمل الاستبيان ووضع معدل لاجتياز الشركات لمعدل 65%. وأوضحت أن شركة يوبيمنتس حصدت معدل 97% في الاستبيان ما يعني مساواة الشركة بالشركات العالمية الكبرى مثل: «شل» وغيرها، ويتطرق الاستبيان إلى أسئلة عامة تتعلق بطبيعة العمل وبيئة العمل ومدى الرضا عن بيئة العمل.

وقالت الشركة إن حصولها على تلك المعدلات من شركة Great Place To Work يمثل مصدر فخر واعتزاز وإلهام وسيدفعنا لعمل نفس التجربة في الدول التي تعمل بها يوبيمنتس.

ولفتت الشركة أنها قامت بتلك الخطوة لأهميتها في استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والتي ستسفيد منها الشركة على المدى البعيد، بالإضافة إلى رغبة الشركة في تقييم بيئة العمل الخاصة بها ومعرفة مدى رضا الموظفين عن أداء الشركة.