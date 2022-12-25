«Ooredoo» حطمت الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo، مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مع ختام البطولة، ما يعزز مكانة الشركة كمزود عالمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت الأرقام القياسية التي سجلتها الشركة في الحفل الافتتاحي للبطولة قد تحطمت مع الوصول إلى المرحلة الأخيرة منها؛ إذ سجل النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل أرقاماً قياسية جديدة في استخدام البيانات وصل إلى 45.1 تيرابايت، و8.4 تيرابايت عبر الواي فاي في الاستاد، وإجراء أكثر من 650,000 مكالمة، واستخدام 32,000 مشجع لخدمات التجوال.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: «تعجز الكلمات عن وصف شعور الاعتزاز لدينا مع ختام هذه البطولة التاريخية. لقد كانت استضافة الحدث الرياضي العالمي بهذه الطريقة الاحترافية في دولتنا الحبيبة أمراً استثنائياً، كما كانت الفرصة التي حصلت عليها Ooredoo تاريخية ولا تعوض لإظهار قدرات شبكة الأبطال أمام العالم. لقد شهدنا أجواء استثنائية في قطر خلال الأسابيع الماضية، وقد كان الوضع استثنائياً أيضاً في Ooredoo مع الأرقام القياسية العديدة التي حققناها ثم حطمناها بعد أيام، وشاهدنا يوماً بعد يوم التجربة الرائعة والمتطورة التي حصل عليها المشجعون بفضل الاستعداد التام والجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في الشركة».

واختتم الشيخ ناصر قائلاً: «من خلال سنوات من الاستثمار الاستراتيجي في الابتكار والتكنولوجيا، ضمنا تقديم خدمات اتصال سلسة وتجربة متطورة للمشجعين من داخل وخارج قطر. وشملت التحضيرات الكبيرة للحدث الرياضي العالمي تحديث الشبكة بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، ما يعني بأننا كنا على جاهزية عالية لتنفيذ الوعود الطموحة التي قطعناها قبل البطولة. وأنا على ثقة بأن العالم أجمع يتفق بأن قطر قدمت بطولة تاريخية حطمت العديد من الأرقام القياسية، وبأن Ooredoo قدمت أداء رائعاً سيصبح معياراً ومرجعاً لقطاع الاتصالات في البطولات والأحداث الكبرى. نشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث على ثقتهم بنا، كما نشكر آلاف المشجعين والعملاء الذين اعتمدوا علينا للبقاء على اتصال، وأشكر جميع العاملين في Ooredoo على جهودهم الكبيرة التي لتحقيق النجاح».

الذكاء الاصطناعي

طبقت Ooredoo نظاماً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في التحقق من الهوية ولتفعيل شريحة الخط. ووفرت الشركة مساعداً صوتياً افتراضياً يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من قدرات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها مركز Google Contact Center على مدار الساعة طول أيام الأسبوع لمساعدة العملاء باستخدام 9 لغات مختلفة منها العربية والإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية واليابانية والكورية.

هامش أمن

تضمنت جهود تعزيز الشبكة قيام Ooredoo بترقية سعة روابط نقل البيانات عبر الشبكة ((Transport IP وضمان توفر نطاق عريض للاتصالات عبر الإنترنت مع أجهزة الخوادم الدولية التابعة لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram وSnapchat وTiktok وWhatsApp وغيرها. وساهمت هذه الترقيات في ضمان توفير مكالمات صوتية عالية الجودة، وتجربة تجوال مميزة.

دعم وسائل الإعلام

وفرت Ooredoo خدمات الاتصالات العالمية إلى جميع الحاصلين على تراخيص الحقوق الإعلامية في قطر لتغطية مجريات الحدث العالمي.

وشمل ذلك ربط ما يقارب من 50 جهة للبث حول العالم بشبكة Ooredoo، ومركز قطر للبث الدولي لبث تغطية فيديو وبيانات حية، ولتوفر للجهات الناقلة للبطولة الجودة والمرونة اللازمة لإنتاج وتوزيع محتوى الفيديو.