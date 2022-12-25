«أسواق المال» تطبق الإخلاء التدريبي

مال وأعمال

في إطار برنامج إدارة استمرارية الأعمال الذي بدأت هيئة أسواق المال في تطبيقه سنة 2019 انطلاقاً من إعداد السياسات والإجراءات اللازمة وصولاً إلى إنشاء لجنة توجيهية مختصة في إدارة برنامج استمرارية الأعمال والتي نجحت الهيئة في أعمالها سنة 2020 إبان جائحة كورونا، وفي مايو 2022 أكملت الهيئة دورتها الثالثة في برنامج استمرارية الأعمال.

تتطلع الهيئة حالياً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إذ قامت صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 8,30 صباحاً بعملية إخلاء تدريبي ناجح لعدد من إدارات الهيئة الحيوية والحساسة، حيث تلخص سيناريو التدريب حول انقطاع كامل في التيار الكهربائي لمبنى الهيئة، الأمر الذي يستوجب إخلاء المبنى والاستمرار في مزاولة أعمال الهيئة دون انقطاع من خلال المنزل.

وعليه قام مدير برنامج استمرارية الأعمال بعملية الإبلاغ اللازمة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال عن طريق اتباع شجرة الاتصال المحدثة في الدورة الثالثة لبرنامج استمرارية الأعمال والتوجيه لاستمرارية الأعمال الحرجة والمهمة بشكل كامل من خلال المنزل، والتواصل مع فريق الدعم الفني لتوفير أجهزة الحاسوب المتنقلة وخدمة الاتصال عبر VPN لقائمة أسماء الموظفين المختصين بهذه الأعمال، كما تم تحويل مكالمات المكتب إلى الهواتف المحمولة وذلك في إطار استمرار الأعمال دون انقطاع.

وجاءت جهود هيئة أسواق المال في تطبيق التدريب والذي يعني بمجال استمرارية الأعمال لأهميته في:

تهيئة الموظفين وتدريبهم على التعامل الأمثل في سيناريوهات الكوارث والأزمات وكيفية إخلاء المبنى باتباع إجراءات الأمن والسلامة.

استيفاء متطلبات برنامج إدارة استمرارية الأعمال وتسجيل الملاحظات القائمة خلال عملية التدريب لتلافيها مستقبلاً.

استيفاء متطلبات شهادة المعيار العالمي (الأيزو 22301) والذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه في المستقبل القريب.

