«فاليو بلس» نظمت ندوة لـ«الامتثال لإجراءات هيئة الأسواق»

مال وأعمال

بحضور عدد كبير من مسؤولي الالتزام والحوكمة في الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتساقاً مع دورها المتزايد في مجال المسؤولية المجتمعية، وإيماناً منها بنشر الثقافة المالية بين مسؤولي الشركات خاصةً فيما يتعلق بهيئة أسواق المال، عقدت شركة «فاليو بلس للاستشارات» ندوة نقاشية حول «أبرز مخالفات هيئة أسواق المال والإجراءات المطلوبة من الشركات للامتثال وتفادي المخالفات».

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي في شركة «فاليو بلس» وليد إحسان أن الشركة تأخذ على عاتقها تقديم الاستشارات والخبرات التي تعزز من قدرات وإمكانيات العاملين تحت مظلة رقابة هيئة أسواق المال، موضحاً أن نشر الوعي ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والتعرف على كيفية التعامل مع مخالفات هيئة أسواق المال والإجراءات المطلوبة للامتثال وتفادي المخالفات من بين الأمور التي توليها الشركة أهمية كبيرة ومتزايدة.

وأضاف أن «فاليو بلس» تستهدف احتياجات الشركات في هذا الخصوص وتسعى لتزويد سوق المال والشركات الاستثمارية والشركات المدرجة وغير المدرجة بآخر التطورات التي تتعلق بقطاعي الاستثمار والمال وبما يعزز من إمكانيات العاملين بها.

وأشار إحسان إلى أن الندوة النقاشية كانت بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والآراء في شأن أفضل الممارسات للامتثال للقوانين واللوائح الصادرة من هيئة أسواق المال لتفادي المخالفات.

وأوضح أن الندوة شهدت حضوراً ملحوظاً من ممثلي البنوك وشركات الاستثمار والشركات العقارية وشركات التأمين ومكاتب المحاسبة والتدقيق.

وتناول المتحدث الرئيسي في الندوة الاستشاري المتخصص في خدمات استشارات التدقيق الداخلي، حوكمة الشركات، إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمرو غيط أبرز مخالفات هيئة أسواق المال والإجراءات المطلوبة من الشركات للامتثال وتفادي المخالفات، مبيناً أن هيئة أسواق المال تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالي، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المرخصة والشركات المدرجة في بورصة الكويت، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

وأوضح أن هيئة أسواق المال تؤكد، وباستمرار، حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على المتعاملين كافة بأنشطة الأوراق المالية والشركات المدرجة، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وقام غيط بتسليط الضوء على متطلبات قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية ذات الصلة بالمخالفات، بالإضافة إلى أبرز المخالفات الصادرة ذات الصلة بحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تناول غيط تعريف الحوكمة وأهمية الالتزام بقواعد الحوكمة كما تطرق إلى متطلبات الإفصاح والشفافية وتوقيت الإفصاح وتعريف المعلومات الجوهرية التي يتم الإفصاح عنها، كما قدم نبذة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المخالفات ذات الصلة به.

