«أرمينيا».. رائعة صيفاً.. مُدهشة شتاءً

Sunday النهار

«أرمينيا» من الدول الواعدة سياحيًا، فهي بلدة صغيرة جميلة من دول «القوقاز»، وتعرف بـ«المدينة الوردية»، نظرًا لألوان المباني فيها، هذا إلى جانب أنها واحدة من الدولة الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة، ولهذا فإنها «الخيار المثالي» لمن يريد الهروب من الزحام ويبحث عن مكان بكر للسياحة...فلا تزال أرمينيا غير مكتشفة لكثير من السائحين.

الطريق إلى أرمينيا

الرحلة في العادة تبدأ من المطار فهو أول ما تراه في اي بلد ومطار العاصمة الأرمينية «يريفان»، هو «زفارتنوتس» الدولي، والذي يعتبر من أسهل المطارات التي تعاملت معها، فالإجراءات كانت سريعة وبسيطة والمطار غير مزدحم ولم تمضِ دقائق قليلة حتى كان ختم الوصول موجودًا على جواز السفر، ورغم تكدس مطارات العالم بسبب الإضرابات وقلة عدد العمالة بعد أكثر من عامين ونصف العام من الإغلاق بسبب كورونا، إلا أن مطار «يريفان» بعيد عن أي صخب أو مشكلات، وعملة أرمينيا هي الدرام و100 دولار تساوي تقريبا 40 ألف درام، وبالطبع المطار به أكثر من صرافة.

الطعام التقليدي

إقامتي في العاصمة «يريفان» كانت قريبة من منتصف البلدة والمقصود بها منطقتي «ساحة الجمهورية» و«مدرجات الكاسكاد»، فهما أشهر مكانين في «يريفان»، فـ«ساحة الجمهورية» تضم عدداً من المباني الحكومية فضلا عن متحف التاريخ الوطني لأرمينيا، إضافة إلى النافورة الأشهر في أرمينيا والتي تطلق ألوانها المبهجة في سماء «يريفان» مع دقات الساعة التاسعة، وتتميز مباني ساحة الجمهورية بأنها ضخمة تحيط بالساحة في شكل دائري شيدت بأسلوب معماري أرميني.

المأكولات والأطعمة في «يريفان» تتشابه كثيرًا بمأكولات الدول المجاورة لها، فالطعام الشهير هناك هو نفس الطعام التقليدي في جورجيا وهو «الخاتشبورى»، وهو طبق قوقازي يطبخ في جميع دول القوقاز، عبارة عن فطيرة شهية بالزبد والجبن تقدم وفوقها بيضة، وهناك أيضا «الخنكالي» وهو أيضاً طعام قوقازي له شكل مميز من عجين يشبه في طعمه عجين المكرونة محشو باللحم المفروم المتبل، أما «الدولما» أو محشي ورق العنب فيقدم أيضا في مطاعم ارمينيا مع سلطة الزبادي حيث يعد طعاماً تقليدياً، وتشتهر أرمينيا بطبق اللحم بالعجين وهو عجين من الخبز مضاف إليه اللحم المفروم.

«الأم الأرمينية»

في اليوم الثاني صباحا، توجهنا لرؤية وسط العاصمة يريفان ومعالمها السياحية، وأول ما لفت نظري فور وصولي للعاصمة هو تمثال (mother of Armenia ) تراه من أماكن عدة في المدينة نظرًا لوجوده في مكان مرتفع.

«الأم الأرمينية» هو تمثال لسيدة تمسك سيفًا وأسفل قدميها درع، رمز للكفاح وصمود شعب الأرمن فهي الأم التي تحمي وتحرس البلدة، وهو واحد من أطول التماثيل في «يريفان»، ويبلغ ارتفاعه 22 متراً، والتمثال له قصة تاريخية ففي نفس المكان حتى عام 1962 كان هناك تمثال جوزيف ستالين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك تم تفكيك التمثال وفي عام 1967 تم تركيب تمثال الأم أرمينيا للنحات أراهاروتيونيان الذي نجح في إقامة توافق بين التمثال الجديد والقاعدة القديمة.

بجانب قاعدة التمثال، وعلى بعد أمتار قليلة، هناك شعلة مشتعلة طيلة الوقت تعبيراً عن استمرار الكفاح وعدم الاستسلام، حيث يضع المواطنون الأرمن الزهور عندها إحياءً لعقيدة الكفاح, فضلا عن متحف الأم الأرمينية والذي يسجل التاريخ الحربي لأرمينيا التي تعتبر صاحبة تاريخ مأساوي، حيث تكالبت عليها الأزمات على مدار تاريخها وحتى الآن، فقد تعرضت لهجوم دموي على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وتعرض الأرمن لعملية قتل وإبادة جماعية ممنهجة في أراضي الدولة العثمانية.

وخلال الرحلة، التقينا الدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر، الذي تحدث عن تعداد الأرمن في مصر وكيف حافظ الأرمن المصريون على لغتهم وإرثهم الثقافي، وقال: التعداد في القاهرة والإسكندرية حاليا يصل إلى 7 آلاف نسمة، كنا في أربعينيات القرن وخمسينياته حوالي 40 ألف معظمهم هاجر لأميركا واستراليا ومنهم من عاد لأرمينيا، ولدينا نواد ثقافية ونواد رياضية في الإسكندرية وهناك ناديان وفي القاهرة (4) نواد.

وأضاف: معظم الأرمن المصريين المقيمين في مصر حاليا مولودون فيها وهم مواطنون مصريون. رئيس الهيئة الأرمينية بمصر، أوضح أن «مصر من أكثر البلدان التي ساعدت الأرمن في الحفاظ على هويتهم وثقافتهم وهي متقبلة للآخر من مختلف الثقافات والأجناس، والأرمن وجدوا دعماً كبيراً في الاحتفاظ بهويتهم وموروثهم الثقافي بفضل الحكومات المصرية التي قدمت الدعم للكنيسة وللمدرسة دون أي مشكلات».

«الأرمن في المهجر»

وبحسب الأرقام المتاحة، فإن الأرمن الذي يقيمون في المهجر، أعدادهم أكبر بكثير من الذين يعيشون في أرمينيا، فهناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن أرميني يعيشون في الخارج، بينما يبلغ عدد سكان الأرمن في الداخل 3 ملايين مواطن فقط.

«جبل أرارات»

وبالعودة إلى «يوميات الرحلة»، كان جبل «أرارات»، من ضمن المعالم الواجبة زيارتها، والذي يصل ارتفاعه لخمسة آلاف ومئة وخمسة وستين متراً عن سطح البحر، وجغرافيًا يوجد جبل أرارات في تركيا، حيث يبعد عن إيران مسافة ستة عشر كيلومتراً مربّعاً، وعن أرمينيا مسافة اثنين وثلاثين كيلومتراً مربّعاً. يرتبط جبل أرارات بعدة ديانات وطبقاً لسفر التكوين، استقرت سفينة نوح على قمته، وهو يحظى بمكانة مقدسة لدى الأرمن، ويعتبر جبل أرارات الرمز الوطني الرئيسي لأرمينيا وقد اعتبره الأرمن جبلاً مقدسًا، وظهر بشكل بارز في الأدب والفن الأرمني، ويرتبط الأرمن عاطفيًا به، حيث تحتل صوره كل الهدايا التذكارية في أرمينيا وأعمال الفنانين الأرمن، ويتوسط جبل أرارات شعار دولة أرمينيا، حيث يظهر في الشعار، وهو يحمل فلك النبي نوح. الجبل مهيب يختلف عن أي جبل آخر لا يمكن أن تراه ولا تطيل النظر إليه، فهو يأخذ العين والقلب، وأقرب مكان يمكن من خلاله رؤية أرارات بوضوح هو دير خورفيراب.

أسطورة «دير خورفيراب»

ترتبط شهرة «خور فيراب» كدير بقصة القديس غريغوريس المستنير الذي سجن في الدير في حفرة عميقة لمدة 14 عامًا على يد ملك أرمينيا تيريدات الثالث بسبب نشر القديس للمسيحية، وتقول الأسطورة إن سيدة كانت تنزل الماء والخبز للقديس يوميًا طيلة الأعوام الـ 14، مما جعله على قيد الحياة وفي يوم من الأيام مرض ملك أرمينيا وحلمت شقيقته أن الشفاء سيكون على يد القديس غريغوريوس فأمر الملك بإخراجه، وبالفعل تم شفاؤه على يد القديس، وتم أيضًا تعميد الملك، وجعل المسيحية الديانة الرسمية لمملكة أرمينيا، وأصبحت أرمينيا الدولة الأولى التي تؤسس المسيحية كدين للدولة في عام 301 بعد الميلاد، وفي عام 302 تم تثبيت غريغورس بطريركًا لأرمينيا.

استغرقت رحلتنا من وسط العاصمة «يريفان» للدير حوالي ساعة بالأتوبيس، المناظر الطبيعية رائعة على طول الطريق وحتى الوصول للدير تشاهد جبالاً وغابات من الأشجار حيث يقع الدير في قلب الجبال، لذلك فالوصول إليه ليس سهلاً نظرًا لصعوبة الصعود للجبل بالسيارة طريق ضيق طويل مرتفع ستضطر لحبس أنفاسك خوفًا حتى الوصول.

الحفرة التي سجن فيها القديس لا تزال مزارًا للسائحين للنزول إليها، والتجرب على الرغم من بساطتها فإن النزول إلى الحفرة والتأمل في المكان الذي سجن فيه القديس 14 عاما وكيف كان يصارع الوحدة ليبقى حيا يستحق.

الرحلات خارج العاصمة متعددة ولا تعتبر بعيدة أو مرهقة، فيمكن قضاء يوم كامل في التنقل بين الأديرة وزيارة أجمل الأماكن كبحيرة سيفان وبلدة ديلجان والتي تلقب بـ«سويسرا الأرمينية» نظرا لغناها بالمناظر الطبيعية والغابات والوديان الشجرية والجبال حيث تعتبر منتجعًا صحيًا.

«أرمن الخليج»

وأضاف: كما انتقل العديد من الأرمن إلى الكويت من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والأردن وإيران للعثور على عمل خلال منتصف القرن العشرين، مع مرور الوقت تشكل في الكويت مجتمع منظم جيدًا ويتحدث اللغة الأرمينية بالكامل تقريبًا، بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما تجاوز عدد الأرمن 1000 شخص، تم تشكيل المؤسسات المجتمعية الأولى، اليوم هناك حوالي 4000 أرميني يعيشون في الكويت، وتتركز الجالية الأرمنية في العاصمة الكويت، وهي جزء من منطقة السالمية حيث تقع كنيسة القديس فاردانانتس، ويتم تمثيل الأرمن في الكويت كمجتمع وطني.

